BOOM! C’è Posta per Te | Gerry Scotti | Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti della terza

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Volti cari al pubblico televisivo nella prossima puntata di C’èper Te. Il terzo atto del people show di Maria De Filippi, in onda sabato 26 gennaio, vedrà protagonisti, coppia mai dimenticata dagli appassionati di Squadra Antimafia. L’attrice romana, tra l’altro, tornerà tra qualche settimana sugli schermi di Canale 5 con Rosy Abate 2, dopo il successoprima stagione in onda poco più di un anno fa.I due attori hanno più volte preso parte a C’èper Te proprio come l’altro ospitepuntata. Maria De Filippi, infatti, accoglierà in studio anche, impegnato attualmente con Chi vuol essere Milionario ogni venerdì sera.Saranno loro, dunque, glidi sabato prossimo, a differenza di quanto dichiarato da Wanda Nara, che ha annunciato il suo Icardi in ...