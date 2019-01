Bolzano Vicentino | donna scaglia a terra la figlia | poi cerca di togliersi la vita

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le condizioni gravissime in cui era arrivata in ospedale non hanno lasciato neanche un sottile filo di speranza. E' morta stamattina all'alba all'ospedale San Bortolo di Vicenza, Alice, la neonata di soli tre giorni che sua madre avevato a, in preda forse a una crisi post partum. Fonti vicine agli investigatori hanno riferito all'agenzia di stampa Ansa, che il padre ha sentito due tonfi sordi: laavrebbe gettato ala bambina due volte con cieca violenza.Cosa l'abbia spinta a compiere il folle gesto, non è chiaro ed è presto per dirlo. Di certo, la neomamma era fuori di sé, tant'è che subito dopo ha tentato dila, provando a tagliarsi la gola. Il nuovo caso d'infanticidio purtroppo evidenzia neo maternità a rischio, vissute in condizioni molto problematiche, con sintomi forse non ...