Bollo auto 2018 | evasione pagamento con Legge 104 | chi paga il triplo

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - quando arriva l’ufficiale giudiziario : Bollo auto 2018: evasione pagamento, quando arriva l’ufficiale giudiziario Ufficiale giudiziario per Bollo auto, quando bussa a casa Non è stato pagato il Bollo auto e ci si è accorti di questa omissione troppo tardi. Tuttavia al momento non è ancora arrivato nulla, pertanto, qualora dovessero passare 3 anni, il debito non sarebbe più dovuto perché cadrebbe in prescrizione. Altrimenti la Regione o l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima nel ...

Bollo auto 2018 : esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti - quando : Bollo auto 2018: esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti, quando quando spetta l’ esenzione del Bollo auto anche ai parenti L’esenzione dal pagamento del Bollo auto spetta a determinate categorie di soggetti e alla presenza di particolari condizioni. Prima di tutto i titolari di Legge 104 sono esonerati dal pagamento dell’imposta, a patto che sia presente una particolare dicitura sul verbale di accertamento medico. I casi di esenzione ...

Mini-Bollo per 4 milioni di auto vecchie e inquinanti : scoppia il caso : Poveri Salvini e Di Maio, dovrebbero mettersi il casco. Sono a bordo di un veicolo guidato da un esecutivo che non ha nemmeno la patente. Eh sì, nel settore dell?auto e sul tema della...

Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio - ecco perché : Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio, ecco perché saldo e stralcio, no al Bollo auto Ci sarà o no la possibilità di richiedere il saldo e stralcio nel caso non sia stato pagato il Bollo auto? In caso contrario si rischia un accertamento da parte dell’Aci. Bollo auto 2019: cosa succede se non si paga Il Bollo auto è un’imposta di competenza regionale. Prima della scadenza entro cui dovrebbe pagarla, l’automobilista riceverà ...

Bollo auto 2018 : esenzione auto 20 anni - come funziona per regione : Bollo auto 2018: esenzione auto 20 anni, come funziona per regione esenzione Bollo auto 20 anni: a chi spetta Bollo auto 2018: esenzione auto 20 anni, come funziona per regione Pagamento Bollo auto parziale o esente: ecco dove come funziona il pagamento del Bollo auto sulle auto storiche di oltre 20 anni? Le cose sono mutate dalla Legge di Stabilità 2015, che ha cambiato le carte in tavola, facendo emergere la rabbia di molte Regioni. Insomma, ...

Bollo auto 2018 : esenzione legge 104 negata senza adattamento : Bollo auto 2018: esenzione legge 104 negata senza adattamento adattamento veicolo legge 104 L’esenzione dal pagamento del Bollo auto è una delle agevolazioni che sono permesse ad alcuni soggetti con legge 104. Tuttavia, per poter usufruire di questi benefici è necessario rispettare determinati requisiti e condizioni. Tra queste ultime spicca l’adattamento tecnico dei veicoli. Ma a chi spetta rispettare questo adempimento? Andiamo a ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento per 3 anni - come si ottiene : Bollo auto 2018: esenzione pagamento per 3 anni, come si ottiene esenzione Bollo auto triennale, come ottenerla Bollo auto ed esenzione dal pagamento: due parole chiave che spesso vanno di pari passo nelle ricerche degli utenti. È possibile usufruire di agevolazioni in diverse Regioni se si è proprietari di certi tipi di veicoli o se si procede alla rottamazione del vecchio veicolo inquinante. La notizia è che nella Regione Lombardia è stata ...

Bollo auto 2019 : termini notifica pagamento e come vincere il ricorso : Bollo auto 2019: termini notifica pagamento e come vincere il ricorso Non abbiamo pagato il Bollo auto qualche anno fa e adesso ci viene notificata una cartella esattoriale che ci intima a pagare il debito. Oppure lo abbiamo pagato, non siamo colpevoli di evasione, ma la cartella esattoriale ci arriva lo stesso. Purtroppo spetta al contribuente provare di essere dalla parte della ragione e lo può fare in due modi. Presentando un’istanza di ...

Riforma Bollo auto 2019 : cambiano calcolo e costo - le novità : Riforma Bollo auto 2019: cambiano calcolo e costo, le novità Come cambia il Bollo auto nel 2019 Una Riforma del Bollo auto che cambierebbe radicalmente la tassa. Uscendo fuori dai canoni dell’imposta mensile sulla proprietà del veicolo. Ma variando l’importo in base ai consumi e soprattutto alle emissioni di Co2. È questa la proposta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per il momento una semplice proposta, che non è ancora in atto di ...

Pace fiscale 2019 : Bollo auto - come funziona e chi non paga niente : Pace fiscale 2019: bollo auto, come funziona e chi non paga niente Esenzione bollo auto 2018 e chi non lo deve pagare La Pace fiscale contiene, se fossero confermate le misure di cui si parla, ottime notizie per una parte di contribuenti che non hanno “ contribuito”. Infatti grazie alla norma fortemente voluta e rivendicata dalla Lega una parte dei debiti con lo Stato sarà stralciata. Quale? La sanatoria dovrebbe riguardare una ...

Bollo auto rottamata : cartella esattoriale - come non pagarla : Bollo auto rottamata: cartella esattoriale, come non pagarla Abbiamo rottamato il nostro veicolo, pertanto non siamo più tenuti al pagamento del Bollo auto. Tuttavia, qualche anno dopo, ci viene notificata una cartella esattoriale. In cui ci viene richiesto il pagamento del Bollo dell’auto che abbiamo rottamato qualche anno fa. Ovviamente strabuzziamo gli occhi, perché non siamo più tenuti a pagare quella tassa. Ma disgraziatamente siamo ...

Legge 104 : esenzione Bollo auto con veicolo usato. Quando si può : Legge 104: esenzione bollo auto con veicolo usato. Quando si può bollo auto ed esenzione con auto usata L’esenzione dal pagamento del bollo auto figura tra le agevolazioni garantite ai titolari di Legge 104, sia che essi siano soggetti disabili in situazione di gravità, sia che siano i familiari che li assistono. Inoltre riguardano, oltre alle auto nuove, anche i veicoli usati. Non c’è dunque una limitazione inerente alla tipologia di auto, ...

Bollo auto 2019 : tassa di possesso o consumo - chi paga di più : Bollo auto 2019: tassa di possesso o consumo, chi paga di più Differenza tassa di possesso o di consumo Le proposte di modifica sul pagamento del Bollo auto 2019 continuano a far discutere. All’orizzonte ci sono due soluzioni che potrebbero penalizzare diverse categorie di automobilisti. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ovviamente, quindi si possono solo analizzare le intenzioni. Ma c’è anche da considerare il fatto che dal ...

Bollo auto 2018 e blocco traffico - spetta l’esenzione giornaliera? : Bollo auto 2018 e blocco traffico, spetta l’esenzione giornaliera? Esenzione Bollo auto per blocco traffico: quando avviene la sospensione Il Bollo auto può essere sospeso? E se sì, quali circostanze potrebbero causare il blocco del pagamento? Il Comune impone il blocco del traffico per un certo numero di giorni all’ anno e quindi la nostra auto non può circolare. Oppure si decide di prendere l’auto solo per fare dei tragitti più ...