Bollette luce e gas | dichiarazione redditi e fatture Quanto tempo conservarle

Bollette - i prezzi della luce ai massimi da 10 anni : Rincari a due cifre (+10%) per le imprese medio-piccole. Inglesi e francesi spendono meno. Secondo l’analisi trimestrale Enea peggiora ancora l’indice...

Bollette 2019 : per il gas prezzi in aumento del 2 - 3%. Stabile la luce : Quando si parla di Bollette il rischio aumento è sempre dietro l'angolo. Per questo sono in tanti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi a partire dal nuovo anno le nostre tasche, già in debito di ...

Bollette 2019 - per la luce prezzi stabili. Gas a +2 - 3% : Arera: le tariffe dell'elettricità a -0,08%. Codacons: per le famiglie stangata da 914 euro nel 2019

Bollette - da gennaio prezzi in aumento del 2 - 3% per il gas. Stabile la luce : MILANO - Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili, -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%. Lo rende ...

Bollette - maxi stangata da 1 - 3 miliardi per rincari luce e gas : Allarme rincari. Secondo uno studio elaborato dal Codacons gli italiani nel 2018 hanno ricevuto una vera e propria mazzata con le ultime Bollette di luce e gas. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 le ...

Bollette luce - ultima fase riforma slitta al 2020 : Il completamento della riforma delle tariffe relativa alle componenti degli oneri generali di sistema per i clienti domestici viene differito di un ulteriore anno rispetto al previsto primo gennaio ...

Bollette cartacee - sovrapprezzo per quelle di luce e gas “ledono il diritto dei clienti a una corretta fatturazione” : Applicare un sovrapprezzo per le Bollette di luce e gas solo perché cartacee non si può. Anche se è uso comune, in realtà si tratta di una “lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”. Lo ripete da tempo l’Autorità per l’Energia, che sta adottando una serie di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di alcune società energetiche. Gli ultimi due sono di questi giorni e ...