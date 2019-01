Bmw può superare Fca nelle vendite europee del 2019

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Scorrendo i dati di vendita dei più grandi costruttori europei, resi disponibili da Unrae, emerge una notizia davvero importante: nel 2018 Bmw Group è diventato il quinto costruttore più grande del 'vecchio continente', superando ledi un colosso come Ford. La notizia non può far stare tranquilli i vertici di Fca, che nel 2018 hanno confermato il loro quarto posto. Per il, infatti, ci sono una serie di ragioni che fanno presagire un sorpasso dei bavaresi su Fiat-Chrysler. Per metterle in fila, bisogna partire dai dati del 2018, mostrando la classifica dellee i rapporti di forza dei principali gruppi automobilistici.Fca e Bmw separate da circa 12 auto nel 2018 Il primo posto della classifica è da anni occupato dal Gruppo Volkswagen. Nel 2018 tutti i brand del gruppo hanno venduto insieme 3.611.948 automobili, incrementando dello 0,9% le. Al secondo posto ...