BMW e Mercedes - Possibile accordo per le compatte del futuro

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Dopo più di un secolo di rivalità, la BMW e la-Benz potrebbero presto sviluppare insieme una nuova famiglia di automobili. La clamorosa partnership, diffusa come indiscrezione dall'Handelsblatt, porterebbe le due aziende a creare una piattaforma comune sulla quale basare le eredi della BMW Serie 1, della-Benz Classe A e delle derivate (Serie 2, Classe B, CLA e GLA).Piattaforma condivisa non prima del 2025. Il nuovorientrerebbe in una collaborazione d'ampio raggio che potrebbe includere anche la condivisione delle tecnologie per la guida autonoma. L'intento delle due aziende, come spesso accade in questi casi, sarebbe quello di dividere i costi di sviluppo, arrivando a proporre prodotti di maggiore qualità con investimenti contenuti. La condivisione di una piattaforma, infatti, permetterebbe di risparmiare miliardi di euro in costi di sviluppo e ...