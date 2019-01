Blue Monday Oggi è il giorno più triste dell' anno | perché l' umore cade a picco?

Blue Monday - il giorno più triste dell’anno è una bufala per farci fare più acquisti : Uno psicologo inglese ha inventato la “bufala”, non validata scientificamente, per cui il terzo lunedì di gennaio sarebbe il giorno più triste dell’anno definendolo Blue Monday. Si basa su sue congetture legate al clima freddo, almeno nell’emisfero nord, e alla distanza fra le feste natalizie e pasquali. Si tratta chiaramente di una provocazione che ha il fine commerciale di stimolare, per reazione, le persone agli acquisti. L’aspetto positivo ...

Lunedì 21 Gennaio 2019 - è il “Blue Monday” : è davvero oggi il giorno più triste e deprimente dell’anno? : E’ davvero oggi, Lunedì 21 Gennaio 2019, il giorno più triste dell’anno? Il cosiddetto “Blue Monday“? Non proprio. Cos’è il Blue Monday A calcolare la data “critica” è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione (che considera numerose variabili tra cui il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi per i regali di Natale, il calo di motivazione ...

Blue Monday - come affrontare il giorno più triste. I consigli dell'esperta : Per non cadere nello stress e nella depressione di inizio anno, MioDottore " piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner " ha coinvolto una delle sue specialiste, la dottoressa Federica Casale , psicologa e psicoterapeuta di ...

Blue Monday - come affrontare il giorno più triste. I consigli dell’esperta : Per non cadere nello stress e nella depressione di inizio anno, MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una delle sue specialiste, la dottoressa Federica Casale, psicologa e psicoterapeuta di Torino, e individuato pratici accorgimenti da seguire. La specialista ha stilato 5 regole d’oro da tenere a mente per affrontare al meglio ...

Animali : Blue monday? Il pet in ufficio riduce lo stress : Umore sotto i piedi, tristezza profonda e poca voglia di uscire di casa. Il Blue monday, il terzo lunedì di gennaio, etichettato come il giorno più triste dell’anno, può rendere una giornata di lavoro più difficile del solito. Alleati inaspettati per superare indenni la giornata e per lasciarsi alle spalle la tristezza sono gli Animali. Secondo la ‘Pets at work survey’, condotta dall’istituto di ricerca Ipsos per Purina, ...

Blue Monday : 10 ragioni per non darla vinta alla tristezza : Prima triste e poi... più empaticoPrima triste e poi... grintosoPrima triste e poi... creativoPrima triste e poi… introspettivoPrima triste e poi... “più maturo”Prima triste e poi… più felicePrima triste e poi… più consapevolePrima triste e poi… più resilientePrima triste e poi… “meno solo”Prima triste e poi…“vaccinato” contro la depressioneAttenzione, Blue Monday in arrivo. Di cosa stiamo parlando? Del giorno più triste di tutto l’anno. ...

Blue Monday - lunedì 21 gennaio sarà il giorno più triste dell'anno : ecco gli antidoti : ... l'amica la abbraccia e le rompe una costola Ma quali sono gli antidoti alla tristezza più utilizzati? Se lo è chiesto Uala.it, sito e applicazione leader in Italia dedicato al mondo beauty, che ...

Il Blue Monday è alle porte : i consigli per affrontare il giorno (e il periodo) più triste dell’anno : Gennaio è il mese dei nuovi inizi: l’avvio di un nuovo anno, il ritorno al lavoro e alla routine quotidiana dopo parecchi giorni lontano dallo stress e l’immancabile lista di buoni propositi da seguire nei successivi 365 giorni. Si aggiungono poi il portafogli alleggerito dai regali, ma anche i sensi di colpa per i peccati di gola e spesso il calo motivazionale post-feste. Tutti questi fattori hanno spinto a decretare, ormai da qualche tempo, il ...