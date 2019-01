Bimbo di due anni trovato morto in casa | scoperta shock | madre abusava sessualmente di lui

Bologna - Bimbo di due anni muore di meningite : Un bimbo di due anni è morto all'ospedale Maggiore di Bologna per meningite da meningococco. Il caso di sepsi è stato segnalato al dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna nella notte tra ...

Spagna - Bimbo nel pozzo : ancora due giorni di scavi per riuscire a raggiungerlo : L'ultima strada praticabile è un tunnel verticale, anzi due. Oggi alle 14 sono iniziati i lavori per scavare due cavità verticali e raggiungere Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto domenica scorsa in un pozzo del diametro di appena 25 centimetri e profondo oltre cento, diventato figlio di tutta la Spagna mobilitata per salvarlo. Lunedì, dopo un tentativo fallito nei giorni scorsi, dovrebbe essere la giornata decisiva, quella in cui si ...

Babysitter uccide Bimbo di due mesi e lo riconsegna alla mamma senza dirle che è morto : Marissa Tietsort, Babysitter 28enne, mamma di 5 figli e in attesa del sesto, è stata accusata in primo grado per l'omicidio di un bambino di due mesi del quale si stava prendendo cura per lavoro. Dopo averlo ucciso, gli avrebbe messo una tuta da sci e lo avrebbe riconsegnato alla mamma senza dirle che era morto: "Non è vero che sono un mostro e una minaccia per la società. Sono una brava mamma".Continua a leggere

Volo salvavita Aeronautica Militare per Bimbo di due anni : Non si è fermata neanche per l'ultimo dell'anno l'attività dell'Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha raggiunto Reggio Calabria , dove ha ...

Circoncisione fatta a casa : Bimbo di due anni muore dissanguato : Grave anche il gemellino. L'intervento sui piccoli, di origine nigeriana, nell'abitazione a Monterotondo, alle porte di Roma - La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio in ...

Bimbo di due anni viene operato al testicolo sbagliato e reso sterile a vita : E' accaduto in Inghilterra, dove un chirurgo ha sbagliato testicolo da operare, intervenendo su quello sano e rendendo irrimediabilmente sterile un bambino di due anni.Continua a leggere