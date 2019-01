Bianco Letale | torna Cormoran Strike nel nuovo libro di Robert Galbraith – J K Rowling

tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Mezzo svenuto davanti all’altare dove la sua assistente Robin si stava per sposareera crollato dopo aver risolto uno dei casi più difficili ed emotivamente faticosi della sua vita, per scoprire cosa è succede a questo punto non resta che leggere ilvolume della serie scritta daossia l’amata J. K., dal titolo. Ilvolume firmato con un pseudonimo dalla stessa autrice della saga di Harry Potter è in libreria per quelli della Salani dal 4 febbraio. Con questo volume sono quindi quattro le avventure didi cui è stato possibile leggere: Il richiamo del cuculo, Il baco da seta e La via del male. Ma lasu Twitter ha già annunciato che ci sarà una quinta storia.anticipazioni Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa ...