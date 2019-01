Basket | i migliori italiani della 16a giornata di Serie A Riccardo Moraschini

Basket femminile - le migliori italiane della 13a giornata di Serie A1 : Marzia Tagliamento stellare - Trimboli e Tognalini decisive : Con la conclusione della tredicesima giornata prende sempre più forma un duello per la vetta della classifica del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia e Schio hanno infatti allungato rispetto al resto della concorrenza, ma la lotta per il terzo posto rimane apertissima. Turno decisamente positivo per le giocatrici italiane, capaci di ritagliarsi in più partite un ruolo da vere e proprie protagoniste. La dominatrice ...

Basket femminile - le migliori italiane della 12a giornata di A1. Ilaria Milazzo e Valeria Trucco non bastano a Torino - Giulia Gatti brilla con Lucca : La dodicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile ha consegnato una grande sorpresa. Venezia è incappata sul campo di Broni nella prima sconfitta stagionale, permettendo a Schio di ridurre il distacco dalla testa della classifica. Non sono molte le italiane che hanno saputo mettersi in mostra nell’ultima giornata. La coppia formata da Ilaria Milazzo e Valeria Trucco ha provato a regalare a Torino un successo preziosissimo ...

Basket - i migliori italiani della 14a giornata di Serie A. Candi e Tonut emergono - bene gli italiani di Milano : In questa quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si sono ancora una volta viste delle buone prestazioni da parte di portacolori italiani. Andiamo a vederle. Stando alle statistiche, l’MVP azzurro di giornata è Leonardo Candi: alla sua seconda stagione a Reggio Emilia, il bolognese sta cercando di dimostrare tutto il valore col quale ambisce a entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale in un prossimo futuro. ...

Basket - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Un super Moraschini - Filloy aiuta Avellino nell’impresa : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 13a giornata della Serie A di Basket Ariel Filloy: la vittoria della giornata è senza dubbio quella della Sidigas Avellino, che è riuscita a fermare l’imbattibilità dell’Olimpia Milano. Una straordinaria prestazione dei campani, che, per una sera, dimenticano i problemi societari e fanno vivere ai loro tifosi una grande domenica. Ottimo come sempre il contributo del play ...

Basket femminile - le migliori italiane della 10a giornata di Serie A1. Jasmine Keys e il blocco di Venezia fanno la differenza : Tra conferme e ritorni di fiamma: la decima giornata di Serie A1 2018-2019 racconta varie storie italiane nell’arco dei suoi sei incontri, passando da chi è ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale a giocatrici di comprovata esperienza che ancora sanno di poter dire la loro. Partiamo, in questo caso, da Jasmine Keys: la ventunenne di Vicenza, già nel giro delle Nazionali giovanili e poi entrata anche nel cerchio delle scelte di ...

Basket - i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Aradori e Ruzzier i migliori in una giornata con pochi acuti : La decima giornata di Serie A 2018-2019 è stata piuttosto avara di soddisfazioni per i colori italiani. Due sono stati coloro che hanno realmente deciso la partita, mentre un terzo, pur risultando protagonista, l’ha persa. Per Pietro Aradori l’appuntamento con il novero degli italiani dalle migliori performance è ormai un classico: per il giocatore della Segafredo Virtus Bologna i punti realizzati sono 16 con 4/7 da tre, i rimbalzi ...

Basket - le migliori italiane della 9a giornata di Serie A1. Stefania Trimboli alla miglior gara in carriera - bene anche Giulia Natali e le nazionali : Nelle sei partite della nona giornata di Serie A1 2018-2019 si è visto un ampio segno lasciato da più di una giocatrice italiana. Accanto alle protagoniste usuali, che sono quelle che giocano più spesso in Nazionale, ce ne sono alcune meno attese o comunque già in rampa di lancio nelle selezioni azzurre giovanili. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La miglior giocatrice del turno è senz’altro Stefania Trimboli. Non ingannino, nella ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...