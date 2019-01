Australian Open 2019 | Serena Williams dimostra ancora la propria forza | Zverev rimandato

Australian Open - Djokovic ai quarti con Nishikori : Roma, 21 gen., askanews, - Ci sono voluti quattro set e non poche sofferenze anche a Novak Djokovic per superare l'ostacolo Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo e del draw: 64 67, 5, 62 63 il punteggio con cui, in tre ore e un quarto, il 31enne di Belgrado si è imposto sul russo, numero …

Tennis - Australian Open : Serena e Djokovic ai quarti - continua la maledizione Slam per Zverev : Nei quarti di finale, il numero 1 del mondo troverà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato Carreno-Busta in cinque set con una rimonta furiosa. Sotto di due set, il numero 9 della classifica ...

Australian Open 2019 : Djokovic e Raonic ai quarti di finale - Zverev eliminato - Nishikori il maratoneta : E il quadro dei quarti di finale degli Australian Open 2019 è finalmente chiaro. Sono arrivate infatti le quattro nominations della parte alta del main draw maschile ed andiamo a raccontarvi quanto accaduto. Le danze sono state aperte dal match tra il numero 4 del mondo Alexander Zverev e dalla testa di serie n.16 Milos Raonic. Ebbene, ancora una volta il tedesco è stato bocciato nello Slam. E’ arrivata infatti una sconfitta per mano del ...

Djokovic-Nishikori - Quarti Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : Il serbo Novak Djokovic affronterà il giapponese Kei Nishikori nei Quarti di finale degli Australian Open 2019. Il numero uno del mondo ha sconfitto 3-1 il russo Daniil Medvedev, garantendosi così per la decima volta in carriera un posto tra i migliori otto del torneo. Sul suo cammino verso la finale ci sarà ora Nishikori, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo oltre cinque ore di incontro. Nei precedenti il 31enne nativo ...

Tennis - Australian Open : Raonic piega Zverev - Djokovic supera Medvedev : MELBOURNE - Novak Djokovic ha aspettato fin quasi all'una della notte di Melbourne per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale. Il numero 1 del mondo ha sconfitto la testa di serie numero 15 ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic conquista i quarti di finale. Piegato un coriaceo Medvedev in quattro set : Missione compiuta per Novak Djokovic (n.1 del mondo). Il serbo si è imposto al termine di un confronto molto probante dal punto di vista fisico contro il russo (n.19 del mondo) Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-2 6-3 in 3 ore e 19 minuti di partita. Un Nole che ha fatto appello a tutta la propria esperienza per avere la meglio di un giovane di grande talento e qualità, soprattutto da fondo. Nei quarti di finale ci sarà ad ...

Australian Open - Roger Federer eliminato a Melbourne da Stefanos Tsitsipas : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco, di 20 anni, quindicesimo nel ranking mondiale, il 20 gennaio 2019 ha vinto agli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne con un risultato di 6-7, 7-6 al primo e secondo set e di 7-5, 7-6, al terzo e quarto set, sbaragliando il campione Roger Federer. Una giornata propizia per Stefanos Tsitsipas La sconfitta di Federer agli Australian Open è però un'occasione per il giovane tennista greco, ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Kei Nishikori ai quarti dopo 5 ore di battaglia - ora c’e Dlokovic : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 quarti DI ...

Australian Open – Medvedev strappa un set a Djokovic - poi si arrende : Nole vola ai quarti : Novak Djokovic accede ai quarti di finale degli Australian Open: il tennista serbo supera 3-1 il giovane Medvedev Novak Djokovic stacca il pass per i quarti di finale degli Australian Open. Il tennista di Belgrado, numero 1 del ranking mondiale maschile e favorito numero al successo finale nel torneo aussie, accede al turno successivo superando il giovane talento russo Daniil Medvedev in 3 ore e 19 minuti di match. Djokovic si è imposto in ...

La n.1 Halep fuori dagli Open Australiani : Profetico l'ingresso in campo delle due protagoniste: quando lo speaker ha chiamato la numero uno del mondo d'istinto stava uscendo Serena che dopo un istante ha lasciato strada a Simona. Nella terza ...

Tennis - Australian Open : Zverev eliminato - Serena Williams elimina la Halep : Halep SI ARRENDE NEL FINALE - Profetico l'ingresso in campo delle due protagoniste: quando lo speaker ha chiamato la numero uno del mondo, d'istinto stava uscendo la Williams che dopo un istante ha ...

Australian Open – Carreno-Busta derubato? Un grido disturba il punto di Nishikori : la scelta dell’arbitro fa discutere [VIDEO] : Carreno-Busta furioso con l’arbitro durante il tie-break del quinto set della sfida contro Nishikori: un urlo disturba il punto del giapponese, ma l’arbitro gli nega di rigiocare L’ottavo di finale tra Carreno-Busta e Kei Nishikori è stato uno dei match più avvincenti dell’intero torneo. Il merito non è soltanto dei 5 set distribuiti per oltre 5 ore di partita, ma anche per una particolare polemica avvenuta nei ...

Australian Open - infinita Williams : batte al Halep e vola ai quarti : Prova di forza di Serena Williams, l'ex 'reginà del tennis mondiale, ha eliminato negli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam, la n.1 del mondo Simona Halep. La tennista americana, vincitrice già in sette occasioni del Major aussie in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park, si è imposta col punteggio di 6-1, 4-6, 6-...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Kei Nishikori ai quarti dopo 5 ore di battaglia : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 quarti DI ...