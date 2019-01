Australia | caldo eccezionale in tutto il Paese | record clamoroso di notte con +35 9°C

Temperature estreme in Australia per l’ondata di caldo più forte dal 1939 : +46-49°C ogni giorno fino a metà della prossima settimana [MAPPE] : 1/14 ...

Ondata di caldo record in Australia - sfiorati i 50 gradi : Ondata di caldo record in Australia, in particolare nel Sudest, negli stati di Victoria e South Australia, dove le temperature in alcune località hanno sfiorato i 50 gradi. A Noona, nel New South Wales, il Nuovo Galles del Sud, anche durante la notte si sono registrati oltre 35 gradi, la temperatura minima più alta mai registrata secondo l'ufficio metereologico nazionale. Da alcuni giorni le medie oscillano tra i 42 e i 45 gradi, superando il ...

Australia : caldo record - oltre 42 gradi : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Un'ondata di caldo ha investito l'Australia, facendole superare almeno cinque dei suoi 10 giorni più caldi mai registrati. Lo rendono noto le autorità locali citate da Bbc News ...

Ondata di caldo record in Australia : picchi di +35°C per le temperature minime notturne : Ondata di caldo record in Australia: si registrano picchi di oltre +35°C per le minime notturne, e la situazione potrebbe anche peggiorare. A Noona, nel Nuovo Galles del Sud, la scorsa notte la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i +35,9°C: la temperatura minima più alta mai registrata nel Paese secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano. L’Agenzia governativa prevede inoltre temperature sopra i +42°C “in vaste ...

In Australia non ha mai fatto così caldo : L’Australia, dove è estate, sta attraversando un periodo di caldo eccezionale con temperature massime mai registrate prima. Negli ultimi quattro giorni alcune zone hanno quasi raggiunto i 50 C°, soprattutto nello stato occidentale di Victoria e in South Australia: Tarcoola, la massima

Caldo record in Australia : picchi di 50°C nel sudest - “morte di massa” di animali : Un’ondata di afa ha colpito l’area sudorientale dell’Australia, tanto che negli ultimi giorni le città del Paese sono state tra i posti più caldi al mondo. Secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano, gli ultimi 4 giorni sono stati tra i primi dieci più caldi mai registrati, con temperature che hanno sfiorato i 50°C in alcune zone: “Con il Sud dell’Australia che ha infranto ieri alcuni primati storici, ...

Ondata di caldo in Australia : le città del Paese tra le più roventi al mondo : Un’Ondata di afa ha colpito l’area sudorientale dell’Australia, tanto che negli ultimi giorni le città del Paese sono state tra i posti più caldi al mondo. Secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano, gli ultimi 4 giorni sono stati tra i primi dieci più caldi mai registrati, con temperature che hanno sfiorato i 50°C in alcune zone: “Con il Sud dell’Australia che ha infranto ieri alcuni primati storici, ...

Australian Open 2019 - Stefano Travaglia : “Oggi un caldo incredibile - ho preparato benissimo questo torneo” : Stefano Travaglia ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Il 27enne di Ascoli Piceno ha sconfitto con autorevolezza l’argentino Guido Andreozzi e prosegue così la sua avventura a Melbourne. Il ribattezzato Steto ha raccontato tutte le sue emozioni alla Federtennis: “In campo c’era un caldo terribile. Ho modificato alcuni aspetti nutrizionali dopo quel ...

Australian Open - novità in vista per i match maschili : dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo : Per fronteggiare l’emergenza caldo gli organizzatori hanno stilato una ‘scala di stress da calore’ che tiene conto di diversi elementi dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo, è la misura che verrà adottata agli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in programma dal 14 gennaio al Melbourne Park, nei match del singolare maschile. E’ quanto hanno annunciato oggi gli organizzatori dopo le lamentele ...

Australia : ondata di caldo record e rischio incendi - picco di 49 - 3°C a Marble Bar : Un’ondata di caldo è in atto in Australia: sono state rilevate temperature record e i vigili del fuoco sono stati allertati per il rischio incendi. In alcune zone dell’Australia Meridionale la colonnina di mercurio ha superato di 16°C la media stagionale. A Marble Bar, in Australia Occidentale, sono stati rilevati giovedì 49,3°C: è stata la città più calda del Paese. Temperature superiori a 40°C vengono registrate nella maggior parte ...

In Australia sta facendo molto più caldo del normale e c’è un altissimo rischio di incendi boschivi : In molte regioni dell’Australia, negli ultimi giorni ci sono state temperature inusualmente alte e – a causa dei forti venti previsti per i prossimi giorni – c’è un elevato rischio che si generino grandi incendi boschivi. La situazione peggiore è

Ondata di caldo a Natale in Australia : picchi di oltre 40°C : Giorni di Natale con caldo e afa record in Australia: le temperature – riporta la CNN – sono al di sopra di 24°C in molte aree del Paese con picchi, in alcune zone, sopra i 40 °C. L’Australian Bureau of Meteorology ha diramato l’allarme per possibili incendi in molte località del Paese. L'articolo Ondata di caldo a Natale in Australia: picchi di oltre 40°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Clima - Australia : aumento “di circa cinque volte nella frequenza di caldo estremo” : Secondo l’ultimo report del prestigioso Bureau of Meteorology e dell’ente nazionale di ricerca Csiro, l’Australia è sempre più stretta nella morsa di eventi estremi, tra alte temperature, siccità, stagioni degli incendi sempre più lunghe, aumento del livello dell’oceano e acque con temperature sopra la media. Il rapporto, pubblicato con cadenza biennale, rileva le variazioni di lungo termine e le tendenze individuate nel ...