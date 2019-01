Attenzione allo stress | potrebbe causare l’Alzheimer | rischio aumentato fino al 40%

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Quanto incide lonella qualità della vita e neldi ammalarsi? Parecchio: non solo accresce la probabilità di incorrere in tumori, infarti e ictus, ma peggiora persino la salute del cervello, aumentando la probabilità di Alzheimer. Lo rivela uno studio, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease, che spiega come uno stile di vita troppo pesante, dettato da ritmi lavorativi, impegni di vario tipo e relazioni complesse, può degenerare in vere e proprie patologie.Lo, “uno dei mali del secolo” per l’OMS, può presentarsi con spossatezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, ansia, insonnia, variazioni di peso, caduta dei capelli, tic.Nello specifico, gli studiosi dell’Università di Copenhagen, si sono concentrati su uno dei sintomi caratteristici, ossia l’esaurimento, un disagio psicologico che si manifesta con ...