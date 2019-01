Arrivano i Cani addestrati contro l’alcolismo

essere-informati

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Gli animali per Combattere L’alcolismo Combattere L’alcolismo Si Può , grazie agli animali domestici che aiutano i pazienti con problemi di alcolismo cronico a superare con successo questo disturbo. L’ ospedale 12 de Octubre de Madrid ha presentato i risultati preliminari di uno studio pionieristico in cui 12 persone hanno ricevuto una terapia con duenell’ambito di un programma di riabilitazione per gli alcolisti del centro di salute di Madrid. I risultati indicano che il trattamento “può essere efficace e contribuire all’abbandono della dipendenza”. Il capo del servizio di psicologia, il dott. Gabriel Rubio, ha sottolineato che l’obiettivo del programma con iè quelloL'articolol’alcolismo proviene da Essere-Informati.it.