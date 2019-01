Arrestato il presunto pirata che ha travolto e ucciso il taxista

Incendio del Monte Serra - Arrestato presunto piromane - "Io non c'entro nulla" : Due mesi dopo il tremendo rogo c'è un indagato: l'uomo è in carcere a Pisa. Ecco come gli investigatori sono arrivati a lui

Nuoro - Arrestato presunto terrorista palestinese : progettava un attentato con l'antrace : La polizia ha bloccato nel Nuorese un presunto terrorista che progettava un attentato in Sardegna. arrestato un palestinese di 38 anni che secondo gli investigatori voleva colpire con l'antrace in una ...

Sardegna - Arrestato presunto terrorista : progettava un attentato con armi chimiche : Blitz antiterrorismo della polizia in Sardegna . A Macomer , in provincia di Nuoro, è stato arrestato un presunto terrorista : è sospettato di aver progettato un attentato con l'uso di armi chimiche o ...

Arrestato in Sardegna presunto terrorista 'Preparava attentato con pesticida' : È sospettato di aver pianificato un attentato , l'uomo, un palestinese di 38 anni, Alaji Amin, Arrestato dalla polizia stamattina in un blitz a Macomer, nel Nuorese. L'uomo era pedinato e monitorato da ...

Voleva avvelenare l'acqua potabile con un topicida - Arrestato in Sardegna un presunto terrorista islamico : Stava progettando un attacco con veleno per topi il terrorista arrestato a Macomer , in Sardegna, in un blitz della polizia. E' questa l'ipotesi degli investigatori che per parecchio tempo avevano ...