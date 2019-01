Anzio | rievocano lo sbarco degli Alleati Anziana colpisce un soldato tedesco

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ad, domenica scorsa, è andata in scena la rievocazione storica dello. Ma a un'del posto, rivedere le divise dell'esercitonon è piaciuto, tanto che è intervenuta urlando "Andate via, andatevene". E poi ha colpito con la borsetta un figurante in divisa tedesca. L'donna, alla vista di carri armati e soldati, non ha resistito. Viveva nel centro della città della costa laziale quando i tedeschi avevano preso il controllo.Come racconta Repubblica, "la donna è una di quelle che, all'epoca dei combattimenti, viveva nel vicino borgo medievale, dove in tanti ricordano ancora la paura che incuteva loro il rumore dei chiodiscarponi dei tedeschi sul selciato". E così, l'non ci ha pensato due volte e ha iniziato a inveire e colpire i figuranti. Il ricordo, evidentemente, è ancora vivo nella sua memoria. Per fortuna, per il figurate, ...