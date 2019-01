Anticipazioni Una Vita | Felipe e la moglie Celia vengono minacciati

Una Vita Anticipazioni : FELIPE e la difficile difesa di ANTOÑITO : La difesa di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana), nei prossimi episodi italiani di Una Vita, si rivelerà più difficile del previsto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, il ragazzo verrà raggirato da Belarmino, un anziano signore che farà ricadere su di lui la colpa di un’intera truffa. Ricapitoliamo perciò tutto quello che succederà per capire meglio il ruolo di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in questa ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di martedì 22 gennaio 2019 (di pomeriggio su Canale 5 e alle 22,25 su Rete 4): Grazie a Fabiana, Jacinto prova ora a mettere in pratica le lezioni di galanteria direttamente con Carmen, che però non vuol saperne di lui. Samuel viene dimesso dall’ospedale e, sorpreso dalla strana docilità di Ursula, chiede spiegazioni a Blanca, che lo informa dell’esistenza di Olga e di quanto sta succedendo alla ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo contro Ferrero - Maria Luisa accusa Elvira : Sono sempre più appassionanti le trame della soap opera di origini iberiche “Una Vita” scritta da Aurora Guerra. Grandi colpi di scena in arrivo negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese. Gli spoiler annunciano che l’arcigno colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro) per non far rovinare la reputazione della sua famiglia, deciderà di affrontare in uno dei suoi soliti duelli all’ultimo sangue Victor Ferrero (Miguel ...

Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Blanca parla a Samuel di Olga : La Dicenta rivela al marito di avere una sorella gemella e che questa sia tornata in paese per vendicarsi della loro madre.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia incinta - ma perde il bambino : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia sviene e perde il figlio, dopo aver aiutato Trini Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una tragedia ad Acacias 38. Nel corso delle ultime settimane, i telespettatori spagnoli hanno assistito a due momenti magici, ma anche abbastanza inaspettati. Trini scopre di essere incinta e poco dopo anche Celia dà […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia incinta, ma perde il bambino ...

Una Vita Anticipazioni 21 gennaio 2019 : Ursula convince Fabiana che Cayetana è morta : Raggiunta in strada dalla domestica, la Dicenta conferma che la Sotelo sia morta nell'incendio della sua dimora. Successivamente la Dark Lady fa un inaspettato incontro in confessionale.

Anticipazioni Una Vita : Felipe accusa Trini - Ursula viene arrestata : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla telenovela spagnola Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere sull’emittente televisiva La 1 TVE la settimana prossima Felipe Alvarez Hermoso, dopo essere ritornato a casa, si scaglierà contro Trini Crespo. In particolare l'avvocato la riterrà responsabile dell'interruzione di gravidanza di Celia. Ursula Dicenta finirà dietro le sbarre dopo ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Blanca è incinta ma ha dei dubbi sulla paternità : Nelle prossime puntate di Acacias 38 assisteremo ad un terribile dramma che colpirà Celia, la moglie di Felipe. Celia, infatti, scoprirà presto di essere in dolce attesa e la notizia la renderà felicissima. Nel frattempo, anche Trini scoprirà di aspettare un bambino, ma Ramon, inizialmente, non prenderà bene la notizia. Ma proprio quando inizierà ad accettare la situazione, la donna avrà un terribile malore. Solo Celia sarà presente in quel ...

Una Vita Anticipazioni : ARTURO sfida VICTOR a duello! : Ci risiamo: a Una Vita ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) sceglierà di battersi in un nuovo duello ed il povero malcapitato, stavolta, sarà VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado); come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, tutto avrà inizio nel momento in cui Elvira (Laura Rozalen) “userà” il pasticciere per innescare la gelosia di Simon Gayarre (Jordi Coll), quest’ultimo colpevole di averla piantato in asso per cercare di ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 21 gennaio 2019: Ursula spiega a Fabiana che la persona che la sta tormentando non è Cayetana… Ursula va in chiesa a confessarsi. Nel confessionale non c’è il prete ma una ragazza che minaccia la Dicenta di fargliela pagare… Come sospettava Ursula, si è materializzata Olga! Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...

Una Vita - Anticipazioni : arriva Olga - la seconda figlia di Ursula : Una Vita: Diego e Olga Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di Olga (Sara Sierra), la seconda figlia di Ursula (Montserrat Alcoverro) nonché gemella di Blanca (Elena Gonzalez). L’ultima arrivata, già dalle scorse settimane, ha lasciato dei segnali intimidatori alla madre, tutti ispirati alla terrificante storia della strega Baba Yaga, e non esiterà ad aggredirla in piena calle Acacias. Prima ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : il terribile dramma : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Celia perde il bambino Un terribile dramma colpirà Celia nelle prossime puntate di Una Vita. La moglie di Felipe presto scoprirà di essere incinta e sarà felicissima. Anche Trini scoprirà di essere in dolce attesa molto presto, ma proprio quando Ramon accetterà la cosa, la donna si sentirà male. Sarà Celia a correre in aiuto dell’amica. La moglie di Felipe andrà alla ricerca di un medico ma ...

Una Vita Anticipazioni 20 gennaio 2019 : Adela scopre il tradimento di Simon : L'ex religiosa scopre che Simon incontra di nascosto Elvira ma decide di tacere e di dedicarsi anima e corpo al lavoro.