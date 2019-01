Anticipazioni L' Isola dei Famosi | il cast pieno di sconosciuti tra cui Taylor Mega

Blastingnews

: Isola dei Famosi 2019: cast concorrenti e tutte le anticipazioni - #Isola #Famosi #2019: #concorrenti - zazoomblog : Isola dei Famosi 2019: cast concorrenti e tutte le anticipazioni - #Isola #Famosi #2019: #concorrenti - CulturaMainstr1 : Isola dei famosi (al via giovedì): ultime anticipazioni! - Novella_2000 : L’Isola dei Famosi 2019 news cast, concorrenti e puntate streaming -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ildella quattordicesima edizione dell'deiè stato ultimato. Il prossimo giovedì 24 gennaio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. Un appuntamento imperdibile per milioni e milioni di spettatori che attendono con trepidazione di vedere i nuovi concorrenti vip alle prese con la fame e la lotta alla sopravvivenza. Dopo settimane di rumors e tira e molla, ecco che i nomi di tutti i concorrenti sono stati ufficializzati in queste ore sulla copertina di 'Tv Sorrisi e Canzoni'.Ilcompleto dell'dei: svelati i nuovi concorrenti in gara Leufficiali rivelano che tra i naufraghi di questa edizione vi segnaliamo la presenza di Kaspar Kapparoni e quella di Paolo Brosio, rispettivamente l'attore e il mistico del gruppo. E poi ancora tra i naufraghi ...