Anche a Pisa si festeggia Matera capitale della cultura

Europee - Calenda lancia manifesto per la lista unica. Da Zingaretti a Sala e Pisapia : adesioni Anche tra gli ex Pd : Qualcosa si muove a sinistra in vista delle Europee. L’ex ministro Carlo Calenda ha lanciato il suo manifesto “Siamo europei” e proposto la lista unica nella corsa per Bruxelles. L’appello ha già ottenuto decine di adesioni: dall’ex segretario Pd Maurizio Martina ai presidenti di Regione Zingaretti, Stefano Bonacini, fino all’esponente di Leu Enrico Rossi. Si notano tra gli altri anche il sindaco di Milano ...

Uomini E Donne : Anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla : I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata... L'articolo Uomini E Donne: anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

'La Normale a Napoli era un'opportunità Anche per Pisa - un errore l'ingerenza della politica'. Intervista a Maria Chiara Carrozza - di L. ... : Sulle dimissioni di Vincenzo Barone l'ex ministro ed ex rettore della Scuola superiore Sant'Anna dice: 'Scienza e ricerca devono essere indipendenti'

Maria Chiara Carrozza : "La Normale a Napoli era un'opportunità Anche per Pisa - un errore l'ingerenza del sindaco" : Le dimissioni di Barone non le sembrano "un'epurazione, ma certamente le iniziative parlamentari e del sindaco sulle scelte della Scuola Normale mi sono sembrate una ingerenza, la politica localistica non fa bene all'università!".E, ancora, "la scienza e la ricerca devono essere indipendenti", puntualizza Maria Chiara Carrozza. Cinquantatré anni, Pisana, docente universitaria di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola ...

Pisa - il post del chirurgo che lavora Anche a Capodanno diventa virale : 'Stanco di vedere la sanità gestita da incompetenti' : Il post di Daniele Pezzati è diventato virale: più di 46 mila like e 16 mila condivisioni. Il chirurgo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha voluto raccontare la notte di San Silvestro ...

