Analisi Tecnica | indice FTSE MIB del 18 01 2019

Analisi Tecnica : BTP Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Frazionale rialzo per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che mette a segno un modesto profit a +0,35%. Lo status tecnico del Future sul BTP è in rafforzamento ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Seduta decisamente positiva per il derivato sui principali titoli europei , che ha terminato in rialzo del 2,26%. Tecnicamente, il Future sull'EuroStoxx 50 è in una fase di ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Seduta trascurata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la giornata con un timido -0,14%. Per il medio periodo, le implicazioni ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio La giornata del 18 gennaio chiude piatta per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che riporta un -0,18%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento ...

Resident Evil 2 Remake porta il RE engine di Capcom su un altro livello - Analisi tecnica : Di recente Capcom ha pubblicato una versione multipiattaforma di Resident Evil 2 Remake: la cosiddetta demo “1-shot” che concede agli utenti soltanto 30 minuti per giocare una piccola parte del gioco intero. In base a ciò che abbiamo visto, si preannuncia come un bellissimo gioco che vede le console, per la prima volta, spingere le funzionalità superiori del RE engine, e gli sviluppatori prendere alcune interessanti decisioni tecniche sia per le ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 18/01/2019 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si contrae la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,1358 per una discesa dello 0,25%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Bankitalia : Italia in recessione tecnica Che cosa significa : la video-Analisi : La contrazione registrata nel terzo trimestre 2018 è proseguita per il periodo successivo. La stima di crescita per il nuovo anno scende allo 0,6%

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 18/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 19.570, con un aumento dello 0,92%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 18/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11.142. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 18/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1378. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Rialzo marcato per l' Hang Seng Index , che archivia la sessione in utile dell'1,25% sui valori precedenti. La tendenza di breve dell' indice della Borsa di Hong Kong è in ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la giornata con un timido -0,05%. Lo scenario tecnico del Future sul cambio Euro/...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Rialzo marcato per il derivato sui titoli Tech americani , che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti. Tecnicamente, il Future sull'E-mini Nasdaq 100 è ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Sostanziale invarianza per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che archivia la seduta con un -0,16%. La tendenza di breve del Future sul BTP è in rafforzamento ...