Analisi Tecnica | EUR USD del 21 01 2019 | ore 19 00

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 21/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove verso il basso il principale indice della Borsa di Milano , che si posiziona a 19.588 con una discesa dello 0,61%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 21/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 19.580. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 21/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,1365. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 21/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il principale indice di Francoforte , attestandosi a 11.142,5, con un calo dello 0,56%. Attesa per il resto della ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 21/01/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 617,17. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 21/01/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.479,78, con un aumento dello 0,25%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 21/01/2019 : Chiusura del 21 gennaio Piccolo spunto rialzista per l' Hang Seng Index , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%. Le implicazioni di breve periodo dell' indice della Borsa di Hong ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Frazionale rialzo per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che mette a segno un modesto profit a +0,35%. Lo status tecnico del Future sul BTP è in rafforzamento ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Seduta decisamente positiva per il derivato sui principali titoli europei , che ha terminato in rialzo del 2,26%. Tecnicamente, il Future sull'EuroStoxx 50 è in una fase di ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano , che guadagna bene e porta a casa un +1,22%. Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Seduta trascurata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la giornata con un timido -0,14%. Per il medio periodo, le implicazioni ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio La giornata del 18 gennaio chiude piatta per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che riporta un -0,18%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento ...

Resident Evil 2 Remake porta il RE engine di Capcom su un altro livello - Analisi tecnica : Di recente Capcom ha pubblicato una versione multipiattaforma di Resident Evil 2 Remake: la cosiddetta demo “1-shot” che concede agli utenti soltanto 30 minuti per giocare una piccola parte del gioco intero. In base a ciò che abbiamo visto, si preannuncia come un bellissimo gioco che vede le console, per la prima volta, spingere le funzionalità superiori del RE engine, e gli sviluppatori prendere alcune interessanti decisioni tecniche sia per le ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 18/01/2019 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si contrae la performance del cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,1358 per una discesa dello 0,25%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...