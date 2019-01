Ambiente | lo studio | con le navi ‘pulite’ 500 morti in meno in Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Genova, Napoli, Venezia e Palermo sono tra le città portuali del Mediterraneo che guadagnerebbero di più in termini di salute e risparmio sulle spese sanitarie dalla nascita di un’Area a Controllo delle Emissioni navali (Eca).E’ quanto emerge da unocommissionato dal ministero dell’francese sull’impatto di una Eca nel Mare Nostrum, con limiti di emissioni stringenti su zolfo, ossidi di azoto e particolato derivanti dal passaggio a combustibili navali di migliore qualita’ e l’utilizzo di sistemi di abbattimento degli inquinanti.Secondo lo, l’aria nei porti del Mediterraneo migliorerebbe radicalmente e in quellini contribuirebbe a salvare circa 500 vite ogni anno (6000 in tutto il Mediterraneo) con un risparmio tra gli 1,2 e i 2,5 miliardi di euro in termini di costi sociali (da 8 a 14 in tutto il bacino). ...