Ambasciatore Italia convocato a Parigi dopo frasi Di Maio

Francia : dichiarazioni Di Maio sul colonialismo ostili - convocato l'Ambasciatore italiano a Parigi : L'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio. Lo...

Migranti - la Francia convoca l’Ambasciatore italiano dopo gli attacchi di Luigi Di Maio : Il governo francese ha deciso di convocare l'ambasciatore italiano, Teresa Castaldo, per chiedere chiarimenti sulle parole pronunciate dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Tra ieri e oggi il ministro del Lavoro ha attaccato Parigi sulla questione Migranti, accusando la Francia di "impoverire l'Africa".Continua a leggere

Il giallo dell’Ambasciatore della Corea del Nord in Italia scomparso nel nulla : (foto: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images) L’ex ambasciatore NordCoreano in Italia avrebbe chiesto asilo politico ad un “imprecisato Paese occidentale“. La notizia arriva dal quotidiano sudCoreano JoongAng Ilbo, che si avvale di fonti interne alla diplomazia di Seul per raccontare quella che, se confermata, sarebbe una diserzione in grado di mettere in imbarazzo i piani alti del governo di Pyongyang. La vicenda Jo ...

Ex Ambasciatore nordcoreano chiede asilo politico all'Italia : Ha deciso di non tornare in Corea del Nord Jo Song-gil, ambasciatore in Italia, dopo la sua sostituzione lo scorso 20 novembre e di chiedere l'asilo politico all'Italia verso "Un non precisato paese occidentale"Seul ha confermato la notizia che in queste ore un ex ambasciatore nordcoreano avrebbe disertato e deciso di non tornare a Pyongyang dopo la sua sostituzione. Era "incaricato d'affari", ora ha chiesto l'asilo politico all'Italia chiedendo ...

Corea del Nord - l'Ambasciatore di Kim Jong Un a Roma è fuggito : "Protetto dall'Italia" - disastro per il regime : Scontro diplomatico tra Italia e Corea del Nord. l'ambasciatore di Kim Jong-un "reggente" in Italia per oltre un anno, Jo Song-gil, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". Lo riporta il quotidiano sudCoreano JoongAng Ilbo, citando fonti diplomati

Corea del Nord - Ambasciatore in Italia diserta e chiede asilo politico : 'È in fuga da novembre' : Jo Song-gil, ambasciatore della Corea del Nord di stanza a Roma, ha presentato domanda di asilo in un paese occidentale non identificato con la sua famiglia. Lo ha reso noto il quotidiano sudCoreano ...

Nord Corea - diserta Ambasciatore in Italia “Ha chiesto asilo in un Paese occidentale” : Si chiama Jo Song-gil. Per oltre un anno è stato ambasciatore di Pyongyang in Italia. “All’inizio del mese scorso” ha chiesto asilo politico per sé e per la sua famiglia in un “imprecisato Paese occidentale”. Le autorità Italiane “stanno studiando il da farsi”, ma intanto il diplomatico si trova sotto la protezione di Roma “in un luogo sicuro“. La nuova defezione tra i diplomatici del regime ...