Allerta Meteo | l’ondata fredda marittima scatena un “Ciclone Polare” sull’Italia

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali in riferimento alla fascia costiera e, in particolare, per le zone 1,3,5,6,8: a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani si prevedono in queste aree “precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nel corso dei temporali“. Tale ...

Allerta Meteo - forte maltempo e tanta neve al Centro e al Sud : inizia la “Settimana Bianca” dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico e idraulico a Palermo : La Protezione civile di Palermo rende noto che è stata diramata un’Allerta Meteo gialla oggi nella città Siciliana per rischio “idrogeologico e idraulico, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : tornano piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo in Sardegna per l’arrivo da lunedì 21 gennaio di piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporali, che potrebbero concentrarsi soprattutto sul versante orientale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso con codice verde valido dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte. Dopo qualche giorno di sole e temperature più miti, l’inverno si riaffaccia nell’Isola dove, sempre a partire da lunedì, ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sull’Italia tra 23 e 25 Gennaio : forte maltempo e tanta NEVE fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/8 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe ‘marcato’ sulle Alpi Giulie : E’ pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva il bollettino valanghe diffuso dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga della Regione Fvg. Sopra i 1.400 metri – si legge nel bollettino – sono caduti 30-50 cm di nuova neve. Sono presenti numerosi ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per neve in alto Mugello : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato per la zona dell’alto Mugello un’Allerta Meteo codice giallo per neve: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani, sabato 19 gennaio. Sono possibili nevicate in nottata e fino alla prima parte della giornata di domani, previste fino al fondovalle dell’alto Mugello, con accumuli poco abbondanti. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo - temporali e raffiche di vento sulle aree costiere : Salerno. Nuova Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 8 di domani e fino alla mezzanotte del medesimo ...

Allerta Meteo Campania : domani 18 gennaio criticità “gialla” per pioggia e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica per i fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti alle precipitazioni attese: l’avviso è valido a partire dalle 8 di domani mattina fino alle 23.59 della stessa giornata, con particolare riferimento alla fascia costiera. Sulle zone di Allerta Piana campana, Napoli, isole e Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per piogge : La sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per piogge: una perturbazione atlantica interesserà la regione con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone nord-occidentali e sul sud della regione, già a partire dalla serata di oggi sulla costa e le zone interne nord-occidentali. Previsti cumulati medi significativi nelle zone nord-ovest, del ...

Meteo - Allerta maltempo : neve - freddo e gelo sull’Italia. Le previsioni : Se pensavate che l’inverno scappasse via senza lasciare traccia allora vi sbagliavate di grosso. Secondo le ultime proiezioni infatti freddo, gelo e neve stanno per abbattersi sul nostro Paese.Tra oggi e domani, scrive il Meteo.it, le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo è destinato dunque a peggiorare ed ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...