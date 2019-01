Allerta Meteo e Maltempo | scuole chiuse Martedì 22 Gennaio | l’ELENCO dei Comuni

Allerta Meteo Toscana : domani 22 gennaio scuole chiuse ad Arezzo per rischio neve : In considerazione dell’Allerta Meteo e del rischio neve, il Comune di Arezzo ha emesso ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale. Oggi è stata emessa dal Servizio ...

Allerta Meteo Umbria : criticità arancione per rischio neve : Un “avviso di criticità” che prevede l’Allerta “arancione”, ossia “moderata” per rischio neve sull’Umbria è stato emesso dalla Protezione civile regionale dalle 14 del 22 gennaio alla stessa ora del giorno successivo. La situazione Meteorologica infatti vede, per le prossime ore, un minimo depressionario in spostamento verso il Tirreno meridionale che richiama aria fredda sulle regioni italiane ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - scuole chiuse in diversi Comuni : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - domani criticità arancione : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

Allerta Meteo Abruzzo : maltempo e neve a bassa quota : Torna il maltempo in Abruzzo: un avviso di condizioni Meteo avverse a partire dalla tarda serata di oggi è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Per le successive 24/36 ore, infatti, come segnalato anche sul sito della regione Abruzzo (http://allarMeteo.regione.Abruzzo.it) e come annunciato dal centro funzionale d’Abruzzo, si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. maltempo ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Martedì 22 Gennaio : “Tanta neve al Centro fino a bassa quota - forte maltempo al Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La presenza di un’ampia perturbazione sui settori Centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Allerta Meteo in Sicilia - atteso di nuovo il gran freddo : Allerta meteo per la Sicilia, dove è atteso di nuovo il gran freddo. Anche in Italia, del resto, è previsto l'arrivo del freddo. Giovedì prossimo 24 gennaio Roma potrebbe svegliarsi sotto la neve. ...

Toscana : Allerta Meteo per neve - possibili fiocchi anche a Firenze Martedi' : Un'area depressionaria coinvolgerà il bacino del Mediterraneo e quindi la nostra penisola nei prossimi giorni, richiamando anche aria fredda di origine artica soprattutto verso le regioni...

Allerta Meteo Veneto : nevicate in arrivo in pianura e nei fondovalli prealpini : Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni Meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine di fronteggiare le eventuali nevicate, attese in pianura e nei fondovalli prealpini. In particolare la Protezione civile del Veneto raccomanda agli enti gestori di strade, ...

Allerta Meteo - l’ondata fredda marittima scatena un “Ciclone Polare” sull’Italia : Centro/Sud sommerso di NEVE tra 23 e 25 Gennaio [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali in riferimento alla fascia costiera e, in particolare, per le zone 1,3,5,6,8: a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani si prevedono in queste aree “precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nel corso dei temporali“. Tale ...

Allerta Meteo - forte maltempo e tanta neve al Centro e al Sud : inizia la “Settimana Bianca” dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico e idraulico a Palermo : La Protezione civile di Palermo rende noto che è stata diramata un’Allerta Meteo gialla oggi nella città Siciliana per rischio “idrogeologico e idraulico, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.