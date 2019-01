Ag Zapata | ' Inter in estate? Grandissimo club | ma non c' è nessun accordo!'

Zapata - parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...

Zapata : parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...

Ag. Duvan Zapata : 'Inter? Smentisco categoricamente accordo per luglio' : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : si complica la pista Tchouameni - piace Zapata ma costa caro! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Aurelien Tchouameni piace molto, ma occhio a Torino e Sampdoria. Duvan Zapata nel mirino, ma costa sempre di più.

L’Inter si cautela per Icardi e blocca Zapata dall’Atalanta : L'Inter ha bloccato Duvan Zapata. Con un colpo a sorpresa la formazione nerazzurra vuole cautelarsi in caso di rottura con Icardi (Il Real starebbe pensando di pagare la clausola di 110 milioni) ed avere una alternativa al capitano per gli obiettivi di stagione. Lautaro Martinez avrebbe poi la possibilità di giocare titolare in prestito per un anno per poi rientrare alla base. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato Fernando Villareal, il ...

L'Inter prenota Duvan Zapata : sarà il colombiano il vice Icardi : L' Inter si è presa del tempo per valutare la posizione di Mauro Icardi. Il capitano andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 ed effettivamente ci sono ancora margini da qui a fine ...

Zapata-Inter - clamoroso : l’atalantino alternativa ad Icardi. I dettagli : ZAPATA INTER- Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, l’Inter avrebbe bloccato Duvan Zapata in vista della prossima stagione. Una mossa anticipata per valutare con maggiore calma il prossimi futuro di Mauro Icardi. Continua il braccio di ferro tra la società nerazzurra e Wanda Nara, procuratrice e moglie del giocatore. Come confermato dallo stesso Icardi, il giocatore […] L'articolo Zapata-Inter, clamoroso: ...

Zapata verso l’Inter. Attaccò il Napoli : «Mi emarginarono» : Tre maglie italiane Higuain e Quagliarella i suoi maestri, Sarri colui il quale lo emarginava ma non per colpa sua («Lui faceva quello che gli aveva chiesto la società: emarginarmi. Della squadra e dei tifosi ho un buon ricordo. Ma dei dirigenti meglio che non parli, non direi cose carine»). Da luglio si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella carriera di Zapata, a Napoli conosciuto come Duvan, non si è mai capito il perché. Il vice ...

Zapata : "Con Gasperini gioco in modo diverso. Da bambino tifavo Inter" : Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta. GETTY Zapata si racconta. Lo fa nell'edizione di SportWeek oggi in edicola nella quale si mette "a nudo" tra campo ed extra: la famiglia, l'arrivo a Napoli a 22 ...

Serie A Atalanta - Zapata : «Dimenticare il 4-1 contro l'Inter» : BERGAMO - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull' Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati" . A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli , Duvan Zapata esprime ...

Serie A Atalanta - Zapata : «Vittoria contro l'Inter? Dobbiamo dimenticarla» : BERGAMO - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull'Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati" . A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli , Duvan Zapata esprime la ...