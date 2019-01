Africa per sempre

Parigi : «Di Maio inaccettabile». E scoppia il caso diplomatico per le frasi sull’Africa : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia»

Video - la Francia sfrutta i bambini Africani per l’oro - Giorgia Meloni sbugiarda la Francia e Macron : A Non è l’arena di Massimo Giletti, Giorgia Meloni sbugiarda Emmanuel Macron e la Francia “Vedete questo bambino? L’oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Fasofinisce nelle casse dello Stato francese”. Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, denuncia la vergogna di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchirsi. La leader di Fratelli ...

Perché non è colpa del franco CFA se i migranti Africani sbarcano in Italia : Il j’accuse di Alessandro Di Battista non poggia su fondamenta solide. Se si prendono i dati ufficiali rilasciati da ministero dell’Interno, Eurostat e Frontex, non si evince quella connessione, anzi questa stretta correlazione tra il numero di migranti che partono da Paesi che usano il franco CFA e il numero di migranti che sbarcano in Italia...

La banconota Africana invade i talk show. Per Di Battista e Meloni interventi "fotocopia" : Una banconota, una semplice banconota, rischia di diventare il simbolo della prossima campagna elettorale per le Europee. E non si tratta dell’euro, come molti potrebbero pensare, bensì del franco cfa, valuta utilizzata in quattordici colonie francesi d’Africa.Sconosciutissima ai più, domenica sera la banconota è stata sventolata contemporaneamente su Raiuno e La7. Una sorta di esposizione a reti unificate, che ha visto come protagonisti ...

Migranti - Di Maio : 'Stop ipocrisie - la Francia impoverisce l'Africa per pagarsi il debito' : Sono ore in cui le pagine delle cronache riservano grande spazio alle nuove tragedie accadute nel Mar Mediterraneo. Due naufragi, infatti, sono costati la vita a circa centosettanta persone. Episodi che, naturalmente, animano anche il dibattito politico, considerata la forte importanza che la politica del governo italiano ha sempre dato al tema immigrazione. Sulla questione, tra gli altri, è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Migranti - Di Maio : “Basta ipocrisie - persone partono perché Francia continua ad avere colonie e a impoverire l’Africa” : Sui morti in mare vedo “basta ipocrisie, dobbiamo parlare della cause e non degli effetti”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a una manifestazione del M5s ad Avezzano. Di Maio ha espresso il suo “cordoglio alle vittime” dell’ultima strage nel mare Mediterraneo, ma “ci sono paesi, come la Francia che in Africa continua ad avere delle colonie di fatto, con la moneta, che è il franco, che ...

Soldi per bimbi Africani spariti : riparte di nuovo l'indagine sul cognato di Renzi : ... per giustificare le somme versate da Unicef, sostenne che erano "il corrispettivo di prestazioni nell'ambito di regolari contratti in diversi paesi del mondo". La Procura però ritiene che che una ...

Cuffaro : "Scilipoti? Per essere missionari non basta andare in Africa" : "Domenico Scilipoti missionario in Africa? Si tende a definire missionari tutti quelli che vanno in Africa, ma per me il missionario è il prete che fa il martire. La missione è una cosa più alta, dal ...

#10yearschallenge - il bilancio del WWF : in 10 anni persi oltre 100mila elefanti Africani - più di 4mila rinoceronti uccisi da bracconieri : Pubblicare una foto del 2009 al fianco di una di oggi. La 10 years challenge è la moda nata sui social network come un gioco e diventata, in pochi giorni, un fenomeno virale, con tanto di hashtag. Anche il WWF Italia ha deciso di guardare indietro, a come stava, solo pochi anni fa, la natura del nostro Pianeta, focalizzando l’attenzione su tre specie simbolo. L’elefante africano è il più grosso mammifero al mondo e le sue zanne d’avorio possono ...

Costa d’Avorio - ex presidente Gbagbo assolto per i 3mila morti del 2010. E l’Africa si fida sempre meno dell’Aja : Rilasciato per insufficienza di prove. Così è accaduto il 16 gennaio all’ex presidente della Costa d’Avorio, Laurent Gbagbo, e all’allora ministro della gioventù Charles Blé Goudé. I due erano in detenzione all’Aja da otto anni, dopo esser stati processati dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità: omicidi, stupri, altri atti disumani o, in seconda istanza, tentati omicidi e persecuzione. Il processo al presidente e ...

Cognato di Renzi - l’organizzazione Operation Usa denuncia i Conticini : l’indagine sui milioni all’Africa va avanti : L’organizzazione umanitaria Operation Usa ha denunciato per appropriazione indebita Alessandro Conticini. Lo racconta il quotidiano La Verità che spiega come la querela consenta alla procura di Firenze di continuiare l’inchiesta su Alessandro, ma anche sui suoi due fratelli coindagati: Andrea e Luca, coindagati. Il primo è il Cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Secondo l’accusa i fratelli Conticini avrebbero ...

Prima querela dagli Usa contro i fratelli Conticini - l'inchiesta sui 6 - 6 milioni per l'Africa può ripartire : I fratelli, tra cui il cognato dell'ex premier Matteo Renzi, sono accusati dalla procura di aver usato per fini personali parte dei fondi versati dalle organizzazioni benefiche. L'indagine, dopo la modifica delle norme sull'appropriazione indebita, era ferma per l'assenza di...

Conte in Ciad : la Ue fa troppo poco per l'Africa : Roma, 16 gen., askanews, - 'Le risorse attualmente destinate all'Africa sono inadeguate, se l'Europa continuerà con questa miopia continuerà a farsi del male': lo ha dichiarato il presidente del ...