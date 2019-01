Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti | dai un’occhiata alla

Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019 : guarda la nostra video intervista! : Sarà un anno molto importante The post Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019: guarda la nostra video intervista! appeared first on News Mtv Italia.

Achille Lauro svela il suo passato tra spaccio - rapine a mano armata e furti di motorini : "Da una vita che la vita me l'arrangio io / Ho avuto 30 motorini, neanche uno mio". E' questa una delle rime più popolari ed emblematiche della carriera di Achille Lauro, rapper e cantante capitolino che prenderà parte alla prossima edizione del festival di Sanremo. Una rima che non lascia spazio all'immaginazione e tantomeno alla finzione, perché quella raccontata nei testi di Lauro non é altro che la realtà del suo tortuoso percorso ...

Achille Lauro/ Sanremo e il paragone con Gesù Cristo : "Nei miei dischi c'è la sua iconografia" : Achille Lauro, in gara al festival di Sanremo. Sul paragone con Gesù Cristo: "Nei miei dischi c'è l'iconografia cristiana"

Achille Lauro a Sanremo : 'La trap? Stupirò tutti col rock' : Abbiamo detto 'no' a un certo mondo in cui le droghe pesanti avevano un peso importante per seguire un sogno che abbiamo realizzato'. Che cosa ascolta in questo periodo? 'Elvis e i Beatles'. Un ...

Achille Lauro verso Sanremo : 'Nessuna paura'. Fino a 3 anni fa tagliava cocaina alla periferia di Roma : Lui si sente il principe di Danimarca. E Barabba. E anche un po' Gesù Cristo, visto che nella sua autobiografia, in uscita oggi per Rizzoli, Sono io Amleto, scrive: 'Sento oggi in me quel misto di ...

Achille Lauro presenta il nuovo libro 'Sono io Amleto' : Dal 15 gennaio, infatti, è disponibile in tutte le librerie Sono Io Amleto, edito da Rizzoli, un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di Achille Lauro, un libro che apre ...

Achille Lauro : «A Sanremo andrò in Rolls Royce. Non chiedeteci di essere degli educatori» : Il rap, quello buono. O meglio: quello di Achille Lauro , classe 1990, vero nome Lauro De Marinis, nato e cresciuto a Roma, quartiere di Vigne Nuove. 'Chi mi segue sa che per me sono più importanti i ...

Achille Lauro e tutte le sfide del 2019 : dal nuovo disco al suo libro. Senza scordare Sanremo 2019 : E' il grande momento di Achille Lauro . In pochi anni è passato da un'adolescenza complicata, tra eccessi e disagi familiari, facendo il salto dai garage adibiti a studio della periferia romana ai ...

Achille Lauro in tour nel 2019 dopo il Festival di Sanremo : date e biglietti in prevendita : Achille Lauro sarà in tour nel 2019: dal 10 maggio presenterà il nuovo disco di inediti, in programma per la prossima primavera. Achille Lauro si esibirà il 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli, l' 11 maggio all’Atlantico Live di Roma, il 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e il 19 maggio al Fabrique di Milano. A seguire, è atteso il 23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze, il 24 maggio al PalaEstragon di ...

Achille Lauro ha annunciato le date del tour 2019 (e non solo!) : Non è l'unica novità in arrivo ;) The post Achille Lauro ha annunciato le date del tour 2019 (e non solo!) appeared first on News Mtv Italia.

Achille Lauro - non siamo capri espiatori : La droga esiste, nelle periferie come nel mondo dello spettacolo. Ma le persone capiscono il messaggio che mandiamo. Noi non siamo educatori e la musica ha dietro storie e persone", ribadisce Achille ...

Achille Lauro : il rapper protagonista del prossimo Festival di Sanremo - in libreria con “Io sono Amleto” : Inizia per Achille Lauro un anno ricco di musica e non solo…da oggi, infatti, è disponibile in tutte le librerie “sono IO Amleto” (Rizzoli), un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di Achille Lauro, un libro che apre le porte a questo 2019, per inaugurare 12 mesi senza sosta! L’artista presenterà il libro nel corso di due appuntamenti instore: lunedì 19 gennaio alla libreria di Giulio di Matera (ore 17.30 – Via ...