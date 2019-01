Ace Combat 7: Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Sono trascorsi ben 12 anni dall’ultima volta che abbiamo sorvolato i cieli con Ace6 su Xbox360 ed oggi su gentile concessione di Bandai Namco vogliamo condividere con voi la nostradi Ace7, disponibile su PC, PS4 e Xbox One.AceAce7 porta il franchise ad un nuovo livello, grazie all’introduzione su PS4 del supporto VR, il quale permette al giocatore di portare a termine alcune missioni realizzate per l’occasione, utilizzando il visore per la realtà virtuale.Iniziamo a parlarvi proprio di questa interessante novità. Da qualche anno a questa parte sono molti i titoli che hanno abbracciato la realtà virtuale, alcuni pensati e sviluppati esclusivamente per l’uso con il visore, altri invece come modalità isolata dal gioco principale.Ed è il caso di Ace7, il ...