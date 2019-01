A Di Battista il compito di aprire l' assemblea dei parlamentari M5s tra l' entusiasmo di

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Non è deputato, ma sembra che tutte le difficili sorti del Movimento 5 Stelle possano essere ribaltate solo da lui. Alessandro Disi presenta come il salvatore della patria pentastellata. Un mese dopo il ritorno dall'America centrale debutta davanti ai deputati e ai senatori grillini, e a lui viene riservato lo spazio che di solito spetta al leader, ovvero l'apertura dell'. A Luigi Di Maio tocca aspettare il suo turno, per secondo. Il protagonista è Di, l'ex parlamentare che ha preferito non candidarsi, fare il battitore libero e che ora somiglia a un mental coach della pattuglia grillina a tratti demoralizzata davanti ai sondaggi che vedono il Movimento in discesa.Quindi Diserve a battere la carica, "non guardate i sondaggi, portate a casa i risultati", dice. Vuol fare uscire gli M5s da quel profilo basso schiacciato dalla Lega e ...