Zingaretti | ' Per far ripartire l' Italia | primo obiettivo è il lavoro'

Asse Calenda-Zingaretti Per il Fronte democratico : ... e a proposito di conclave non c'è solo la presenza di personaggi di spicco del mondo cattolico come Mario Giro di S.Egidio, ex sottosegretario e capofila della sigla Democrazia solidale, che si rifà ...

Andrea Gnassi : 'Con Zingaretti Per un Pd che riparte per l'Italia e per l'Europa' : l'Italia che lotta per diritti sociali e civili e allo stesso modo per le infrastrutture e la scienza. Questa Italia esiste e la vediamo tutti i giorni: sono le persone, i comitati, le associazioni, ...

Pd : appello per Zingaretti da Bussolati - Maran e altri 40 esponenti milanesi (2) : (AdnKronos) - Fra gli altri firmatari compaiono i consiglieri comunali Angelica Vasile e Alice Arienta, i presidenti del Municipio 6 Santo Minniti e 1 Fabio Arrigoni, la vice presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, l'assessore di Municipio 3 Massimo Scarinzi, i sindaci di Trezzano sul Naviglio F

Pd : appello per Zingaretti da Bussolati - Maran e altri 40 esponenti milanesi : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il consigliere regionale ed ex segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, l'assessore comunale Pierfrancesco Maran e altri 40 esponenti del Pd metropolitano milanese sono fra i firmatari di un appello per il sostegno al congresso nazionale del Pd a favore del go

Europee - Calenda lancia manifesto per la lista unica. Da Zingaretti a Sala e Pisapia : adesioni anche tra gli ex Pd : Qualcosa si muove a sinistra in vista delle Europee. L’ex ministro Carlo Calenda ha lanciato il suo manifesto “Siamo europei” e proposto la lista unica nella corsa per Bruxelles. L’appello ha già ottenuto decine di adesioni: dall’ex segretario Pd Maurizio Martina ai presidenti di Regione Zingaretti, Stefano Bonacini, fino all’esponente di Leu Enrico Rossi. Si notano tra gli altri anche il sindaco di Milano ...

Sondaggi politici Bidimedia - primarie Pd - Zingaretti perde voti : Sondaggi politici Bidimedia, primarie Pd, Zingaretti perde voti Calo di appeal per Nicola Zingaretti in vista delle primarie Pd che si terranno il prossimo 3 marzo. Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato da Bidimedia, il governatore del Lazio vede il consenso nei suoi confronti scendere di un punto al 49%. Sale invece quello in Maurizio Martina (+3%) al 25%. Anche Roberto Giachetti fa un piccolo passettino in avanti (+1) al 21%. ...

Sondaggi - Nicola Zingaretti è ancora il candidato favorito per la segreteria del Pd : Le rilevazioni fatte da Sondaggi-primarie-pd.it, riportano le preferenze degli utenti in rete verso i candidati in corsa per la segreteria del Pd. Dai dati emerge una sfida a due: Nicola Zingaretti risulta al momento il candidato più convincente, con il 39,05% , seguito da Maurizio Martina, che ha ottenuto il 33,43% dei voti online.Continua a leggere

Pd - artisti e intellettuali si mobilitano per Zingaretti : ... Ferzan Ozpetek, attori come Stefania Sandrelli e Gabriele Lavia e scrittori come Maurizio De Giovanni ed Edith Bruck - sono già 64 le personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno ...

Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a dopo le Europee : Indietro tutta: sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno deciso di frenare sulla loro fuoriuscita dal Partito democratico. Entrambi avevano in animo di procedere all'operazione " anzi, alle operazioni ...

Congresso Pd - domani i primi dati dei circoli : per i sondaggi Zingaretti davanti a Martina : ... convinto che ci sia 'esigenza di un'alternativa politica e culturale'. Il candidato a lui più vicino appare sempre più Giachetti, in ticket con Anna Ascani. Paolo Gentiloni ritiene che il nuovo sia ...

Il simbolo del Pd è un grande tema politico. Zingaretti ha aperto un varco : Penso che Zingaretti abbia fatto bene a porre la questione di una lista aperta dei Democratici da presentare alle prossime europee, anche ipotizzando un simbolo diverso da quello del Pd. Lo ha fatto col tono e col passo giusto come è doveroso per un candidato segretario che deve condurre sul terreno delle sue idee il maggior numero possibile di coscienze.Io, più libero, meno responsabilizzato e volutamente "non allineato" nel ...

Pd - Zingaretti : "Candidato per cambiare il partito" : "Polemica su simbolo arrogante e miope" "La polemica politica un po' arrogante e un po' miope mi sta riconducendo a polemiche simbolo sì simbolo no, ma quello è l'ultimo dei problemi che noi abbiamo"...

Nicola Zingaretti rompe lo stallo nel Pd con la lista aperta alle Europee. Calenda e Martina ci stanno : Nicola Zingaretti ha preso due piccioni con una fava. Rilanciando l'idea di presentarsi alle elezioni europee con un simbolo diverso da quello del Partito democratico, il candidato considerato favorito alle primarie del 3 marzo ha prima di tutto incassato ufficialmente la disponibilità dell'ex ministro Carlo Calenda a candidarsi per il voto di maggio (che si somma a quella già acquisita di Paolo Gentiloni a ricoprire il ruolo di ...

Martina-Zingaretti : lista aperta europee : 16.31 "Una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti"alle europee.Così il candidato alla segreteria Pd Martina plaude a "Calenda che insieme a tanti altri sta lavorando a un manifesto di progetto.Aspettiamo di conoscere i contenuti ma certo è una prospettiva interessante". "Per me non si tratta di rinunciare al simbolo Pd, ma di concorrere a una proposta più larga" Anche Zingaretti,altro candidato a guidare il Pd,sottolinea ...