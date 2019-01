Zapata, 4 gol e va in testa alla classifica cannonieri

ilnapolista

(Di domenica 20 gennaio 2019) Un’altra scommessa vinta da Gasperini Quattro gol di Duvanal Frosinone (0-5 il risultato finale) e sono 14 in campionato. Indei marcatori del campionato a pari merito con un certo Cristiano Ronaldo. A 27 anni, è l’ennesima scommessa vinta da Gasperini che ha trasformato un buon attaccante, in doppia cifra nelle ultime due stagioni in Serie A all’Udinese (10) eSampdoria (11) in un bomber di razza. Quattordici in campionato, fin qui, e diciassette in totale. Non aveva mai segnato tanto nella sua carriera. L’Atalanta ha fermamente creduto in lui. Lo ha pagato 22 milioni di euroSampdoria.Quattordici reti, di cui tredici nelle ultime sette partite.ha cominciato a segnare contro il Napoli (prima ne aveva segnato solo uno di gol), nella partita vinta dagli azzurri due a uno a Bergamo. E non si è più fermato. Il ...