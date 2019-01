Volley | Superlega | Civitanova ferma Trento | Perugia torna prima

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Perugia nuova capolista! Civitanova espugna Trento - i dolomitici perdono la testa : Perugia è la nuova capolista della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al termine della 18^ giornata c’è stato un nuovo avvicendamento in vetta alla classifica: i Block Devils balzano al comando con un punto di vantaggio su Trento che ha perso in casa con Civitanova cedendo la testa. Quando mancano otto turni al termine della regular season, ci sono quattro squadre raccolte in cinque punti: il campionato è ...

LIVE Trento-Civitanova Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : tutti i risultati di giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 18^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci aspetta un pomeriggio davvero molto ricco e appassionante, cinque incontri in programma e spettacolo garantito. Riflettori puntati su Trento-Civitanova, big match di questo turno: all’ombra del Monte Bondone si affrontano la prima e la terza della classifica, i dolomitici guardano tutti dall’alto in basso ...

Trento-Civitanova oggi - SuperLega Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Proseguono gli scontri diretti in testa alla classifica nella SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Dopo Trento-Perugia due settimana fa e Perugia-Civitanova sabato scorso, il programma della quinta giornata del girone di ritorno offre un altro attesissimo incontro. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 gennaio, si affronteranno infatti Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, nella rivincita della sfida che ad ...

Superlega Volley oggi (20 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi domenica 20 gennaio si completerà la 18^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno decisamente scoppiettante e avvincente che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Trento e Civitanova si affronteranno nel big match di questo weekend: la capolista affronta la terza della classe attardata di sei lunghezze, i dolomitici vogliono confermarsi saldamente al comando e ...

Volley - Superlega 2019. Anticipo 18ma giornata : Padova espugna in rimonta Monza (3-1) e sale al settimo posto : Padova vola, Monza in crisi nera. La Kioene vince in rimonta 3-1 sul campo del Vero Volley una sfida che metteva in palio il settimo posto e scavalca i brianzoli in classifica nella corsa ai play-off. Due partite in una: per un set e mezzo è Monza a dominare il campo con un Ghafour inarrestabile, poi da metà del secondo parziale Padova entra in partita e non ne esce più giocando su livelli altissimi in tutti i fondamentali con Torres ...

Monza Padova - risultato live 1-2 - streaming video Rai : 4set - Superlega Volley - : Diretta Monza Padova streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi sabato 19 gennaio, .

SuperLega Volley - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Nel weekend del 19-20 gennaio si disputerà la 18^ giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un weekend decisamente scoppiettante e avvincente che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Domenica pomeriggio, infatti, Trento e Civitanova si affronteranno nel big match di questo turno: la capolista affronta la terza della classe attardata di sei lunghezze, i dolomitici vogliono ...

Volley - Superlega 2019. 18ma giornata : Civitanova prova a fermare la folle corsa di Trento - Perugia non può sbagliare a Siena : Si completa nel week end il programma della diciottesima giornata della Superlega che si è aperta con la vittoria al tie break di Milano sul campo di Castellana Grotte nell’anticipo di mercoledì sera. I fari sono puntati su Trento dove va in scena la riedizione della finale che ha assegnato il titolo di Campione del Mondo per Club, vinto dalla squadra allenata da Angelo Lorenzetti. Di fronte la capolista a sorpresa del torneo, che si sta ...

Volley : Superlega - Milano quinto sigillo - battuta Castellana Grotte : BARI - La Revivre Axopower Milano , nell'anticipo della 5a di giornata di ritorno , espugna il PalaFlorio di Bari centrando il quinto successo di fila ma stasera al cospetto di un' eccellente BCC ...

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Milano batte Castellana Grotte al tie-break e rafforza il quinto posto : Milano ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (27-25; 21-25; 25-22; 24-26; 15-13) nell’anticipo della 18^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Andrea Giani, reduci dalla roboante vittoria contro Modena davanti ai 12400 spettatori del Forum, sono volati in Puglia per affrontare il fanalino di coda e hanno sofferto più del previsto: la Revivre è riuscita comunque a spuntarla al termine di ...

LIVE Zaksa-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : cucinieri per il riscatto dopo le delusioni in Superlega : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube affronterà l’agguerrita formazione polacca di fronte al proprio caloroso pubblico, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i cucinieri che sono reduci dalla sconfitta in campionato contro Perugia e che vogliono immediatamente riscattarsi nella massima competizione ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 17^ giornata. Piano-Sbertoli per l’impresa - Giannelli solido - Parodi ritorna : Nel weekend si è disputata la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Perugia vince il big match contro Civitanova e si mantiene al secondo posto, in scia a Trento. Nella solita grande giornata di Leon, c’è spazio però anche per i due italiani: il libero è onnipresente (65% in ...

Volley - SuperLega 2019 : 17^ giornata - Trento torna in testa! Milano-Modena 3-0 davanti ai 12400 del Forum : Trento torna in testa alla classifica della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia era balzata al comando ieri sera dopo aver sconfitto Civitanova nel big match, ma il primo posto dei Block Devils è durato solo una notte: i dolomitici espugnano Vibo Valentia con un agevole 3-0 (si soffre solo nel primo set) e tornano a guardare tutti dall’alto in basso, grandi prestazioni degli schiacciatori Aaron Russell (12 ...

LIVE Volley - Superlega oggi in DIRETTA : show Milano-Modena - tutti i risultati in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: cronaca, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle cinque partite in programma in questo ricco pomeriggio di pallavolo. Ieri Perugia ha sconfitto Civitanova nel big-match e si è ripresa la testa della classifica con un punto di vantaggio su Trento che ha subito l’occasione per operare il controsorpasso, i ...