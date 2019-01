Volley | A2 Maschile | Girone Blu | Piacenza aggancia Bergamo al comando

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - in semifinale Bergamo - Piacenza - Brescia e Mondovì : ROMA- Le sfide in gara unica dei Quarti di Finale di Coppa Italia di A2 Maschile ha visto il successo delle formazioni di casa, ovvero quelle meglio classificate al termine dell'andata di Regular ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - Bergamo - Brescia - Mondovì e Piacenza in semifinale : ROMA- ROMA- Olimpia Bergamo, Synergy Arapi F.Lli Mondovì, Centrale del Latte Sferc Brescia e Gas Sales Piacenza approdano alle Semifinali di Coppa Italia di A2 Maschile . Le sfide in gara unica dei ...

Volley Club Frascati (Under 13 maschile) - Bilancioni : «Molto soddisfatti dei nostri due gruppi» : Roma – E’ terminata la prima fase di stagione per l’Under 13 maschile del Volley Club Frascati. Un percorso decisamente soddisfacente come si intuisce dalle parole di coach Matteo Bilancioni. «Abbiamo formato due gruppi, uno “rosso” con ragazzi che avevano già qualche esperienza pallavolistica alle spalle e uno “blu” in cui abbiamo inserito i “novizi” della nostra disciplina. I riscontri da entrambe le squadre sono stati molto positivi: i ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Brescia torna al successo - Roma c'è : Roma- Le grandi del campionato fanno la voce grossa nella terza di ritorno . Spezza la serie no la Centrale del Latte Sferc Brescia che batte supera 3-0 Conad Reggio Emilia davanti al pubblico amico e ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Piacenza non perde colpi : ROMA- Continua l'incertezza nel Girone Blu di A2 Maschile . La Gas Sales Piacenza non molla e risponde all' Olimpia Bergamo , vittoriosa nell'anticipo di venerdì con il Club Italia, battendo in casa ...

DIRETTA MILANO MODENA / Streaming video e tv : storia e precedenti del match - Serie A1 Volley Maschile - : DIRETTA MILANO MODENA: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo allunga - travolto il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, da segnalare il ritorno in campo da titolare di Maletto al centro insieme a Mosca, preferito a Nicola Cianciotta che ha avuto qualche ...

Volley – Serie A 2 maschile : il Club Italia CRAI a Bergamo per l’anticipo della terza giornata di ritorno : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI impegnato a Bergamo nell’anticipo della terza di ritorno Per l’anticipo della terza giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI sarà impegnato nella durissima trasferta di Bergamo, dove domani alle 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la prima della classe. Gli azzurrini si presentano a questo importante appuntamento in un buon periodo di forma, ...

Volley – Coppa Italia maschile : in vendita da oggi i biglietti per la partita di quarti di finale tra Modena e Milano : Coppa Italia di pallavolo maschile: in vendita da oggi i biglietti per il match del 24 gennaio Da questa mattina è possibile acquistare il biglietto per il match del 24 gennaio alle 20,30 che vedrà di fronte Modena e Milano, quarti di finale di Coppa Italia e partita valida per l’accesso alla Final Four del torneo, che avrà luogo il 9 e il 10 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito le modalità di acquisto dei ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Brescia : è crisi - sale Spoleto : ROMA- La 2a giornata di ritorno del Girone Bianco di A2 Maschile ha visto in campo stasera soltanto sei formazioni. GoldenPlast Potenza Picena-Kemas Lamipel Santa Croce si è giocata ieri mentre sono ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - nella terza di ritorno sei partite chiuse al tie break : ROMA - La terza di ritorno del Girone Blu è quella dei tie break. Tutte e cinque le sfide giocate stasera, così come l'anticipo di ieri fra Pag Taviano e Club Italia Crai Roma , si sono concluse al ...

Diretta/ Civitanova Verona - streaming video tv : la storia della partita - Volley Maschile Serie A1 - : Diretta Civitanova Verona: info streaming video e tv del match, previsto oggi 6 gennaio e valido nel 16turno di Superlega, Serie A1.

Volley : A2 Maschile - Cuneo si rinforza con Tiziano Mazzone : Nel 2014 coach Serniotti lo convoca in prima squadra per la partecipazione alla Coppa del Mondo per Club 2014 e dopo l'esperienza viene promosso in A1, con cui vince lo scudetto 2014-2015. Tiziano ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - il Club Italia espugna Taviano : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in ...