VIDEO Napoli-Lazio 2-1 Highlights | sintesi e gol della partita Callejon e Milik lanciano

Napoli-Lazio - Immobile accorcia le distanze con un colpo da biliardo : si riapre il match del San Paolo [VIDEO] : L’attaccante biancoceleste dimezza lo svantaggio, punendo Meret con un preciso destro che termina la sua corsa in fondo al sacco La Lazio torna in partita al San Paolo, accorciando le distanze grazie al bel gol di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste trova l’undicesima rete in questo campionato, bucando Alex Meret con un preciso destro che termina la sua corsa sul palo più lontano della porta difesa dall’ex ...

Napoli-Lazio - pazzesco uno-due degli azzurri : Callejon e Milik stordiscono gli uomini di Inzaghi [VIDEO] : L’esterno azzurro si infila in area e non lascia scampo a Strakosha per il vantaggio azzurro, Milik poco dopo su punizione sigla il raddoppio Il Napoli accelera all’improvviso al San Paolo, annichilendo una Lazio partita bene ma abbassatasi troppo con il passare dei minuti. Gli uomini di Ancelotti mettono il turbo intorno alla mezz’ora di gioco, andando sul doppio vantaggio con due gol di pregevole fattura. Callejon apre ...

Diretta Napoli Juventus Primavera / Risultato live 0-0 - streaming VIDEO e tv : in campo - si comincia! : Diretta Napoli Juventus Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del campionato Primavera

NAPOLI - RISSA TRA PARENTI AL FUNERALE/ VIDEO - il fotografo-testimone : "ho ricevuto minacce per il filmato" : RISSA al FUNERALE NAPOLI: Video choc, 4 pattuglie per calmare le acque. Indignazione e paura, minacce al fotografo-testimone che ha documentato il tutto

Napoli - il VIDEO dell'attentato alla pizzeria Sorbillo : Le immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza. Da quattro angolazioni diverse, mostrano l'uomo che pha posto l'ordigno che ha mandato in frantumi i vetri e distrutto l'interno locale. Poi è ...

Sorbillo - bomba nella storica pizzeria di Napoli. «In un VIDEO si vede un uomo» : Una bomba è esplosa davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun ferito, ma tanta paura per il boato che è...

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La VIDEOdenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

VIDEO/ Napoli-Sassuolo - 2-0 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : Video Napoli-Sassuolo , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Un gol e un assist per Milik.

VIDEO Napoli-Sassuolo 2-0 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Il Napoli supera per 2-0 il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia grazie alle reti di Milik al 14′ e di Fabian Ruiz al 73′. In mezzo il gol del possibile pari annullato a Locatelli con l’ausilio del VAR al 35′. Ai quarti sarà Milan-Napoli. I VIDEO DELLE RETI DI Napoli-Sassuolo IL GOL DI MILIK #Napoli 1:0 #Sassuolo | #CoppaItalia | Round of 16 | 15' #Milik#NapoliSassuolo via @VIDEOGoals_HD ...

Napoli - befana spaventosa terrorizza le bambine : lo scherzo dei genitori alle figlie fa infuriare. Il VIDEO : Urla e pianti a dirotto che durano diversi minuti (il video che abbiamo pubblicato è stato accorciato). Lo scherzo che alcuni genitori, in provincia di Napoli, hanno voluto fare alle proprie figlie non ha avuto gli effetti desiderati: una signora, vestita da befana, con tanto di cappello nero e scopa, si è presentata di sera nella stanza di due bambine. E le ha terrorizzate. Il tutto, mentre uno dei genitori riprendeva la scena con lo smartphone ...

La dedica di Renato Zero a Napoli - esce il VIDEO di Nanà di Sal Da Vinci : “Spero di rispettare i tuoi connotati” : Arriva la dedica di Renato Zero a Napoli, attraverso il brano Nanà che ha donato alla voce di Sal Da Vinci. Il brano era già stato escluso dal Festival di Sanremo, ragion per cui il cantautore romano aveva ritenuto di doversi togliere qualche sassolino dalla scarpa e manifestare il suo dissenso in merito alla vicenda. Il brano è ora patrimonio di tutti i fan, con la firma di Renato Zero e di Sal Da Vinci con Adriano Pennino per le musiche. ...

Napoli - Mertens-show nella villa di Escobar tra VIDEO e sigla di Narcos : Dal profilo Instagram di Dries Mertens Dries Mertens e la sua passione per i social e le serie tv di narcotrafficanti. Il prodotto è un video spassoso e godibile postato su Instagram da Ciro, come ...