Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 12 | 30

BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA ANGUILLARESE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ANGUILLARA E CAMPO MARINARO NEI DUE SENSI DI MARCIA A FORMELLO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA FORMELLESE TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA DELLA VILLA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA A VALMONTONE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO IN VIA NOMENTANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A PRIMA PORTA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBERINA IN DIREZIONE Roma RIMANENDO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A MORLUPO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE 17 VIA SAN MICHELE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio AL MOMENTO NESSUNA SEGNALazioNE RIGUARDO AL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CAMBIAMO ARGOMENTO SEMPRE RICORDIAMO CHE QUESTA DOMENICA E’ ATTIVO IL BLOCCO IN FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI DALLE 07.30 ALLE 20.30 IL FERMO INTERESSA MOTO E MOTORINI 0 E 1, AUTO, A BENZINA E DIESEL, FINO ALLA CATEGORIA EURO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio AL MOMENTO NESSUNA SEGNALazioNE SUL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, COMUNQUE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 Roma-TERAMO PER LA I BANCHI DI NEBBIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA DOVE LA VISIBILITA’ E’ DI 70 METRI MENTRE SULLA A12 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 25+900 ED IL KM 26+400: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI PRIMA PORTA; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE NEL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA CASILINA, TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; E ALLO STADIO OLIMPICO SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCONTRO TRA LA Roma-E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE IL SERVIZIO E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio sulla via TIBURTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE nei due sensi di marcia. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE sulla ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL raccordo in carreggiata esterna RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. sulla via TIBURTINA code a tratti tra ALBUCCIONE e SETTEVILLE ANCHE QUI nei due ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INCIDENTE SU VIA DI VERMICINO STA PROVOCANDO CODE TRA VIALE EINAUDI E VIA GROTTI DAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ORA DIAMO UNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI: A CERVETERI TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI. IN PARTICOLARE LA GIORNATA ODIERNA SARÀ CARATTERIZZATA ...