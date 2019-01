Verso il 6 Nazioni | raduno degli azzurri a Roma

Verso 6 Nazioni - raduno azzurri a Roma : Gli azzurri si sono ritrovati presso l'impianto Romano dove, da domani, sosterranno i primi allenamenti in vista del torneo di rugby più antico del mondo. Sempre domani, alle 11.30, è in programma la ...

Verso 6 Nazioni - raduno azzurri a Roma : Gli azzurri si sono ritrovati presso l'impianto Romano dove, da domani, sosterranno i primi allenamenti in vista del torneo di rugby più antico del mondo. Sempre domani, alle 11.30, è in programma la ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - Verso Irlanda-Inghilterra : i convocati di Schmidt : Irlanda, i convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019 in vista del match contro l’Inghilterra Rory Best sarà ancora una volta capitano dell’Irlanda che ospiterà l’Inghilterra nel weekend di apertura del Guinness Sei Nazioni prima di dirigersi verso BT Murrayfield per affrontare la Scozia. La seconda linea dell’Ulster Iain Henderson è stato incluso dopo un rapido recupero da un infortunio al pollice che ha subito alla fine dell’anno ...

Rugby femminile - Italia in collegiale Verso il Sei Nazioni : trenta azzurre convocate : Dal 3 al 6 gennaio si svolgerà un raduno della Nazionale Italiana di Rugby femminile in vista del Sei Nazioni 2019. Il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato trenta azzurre a cui si uniranno altre quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Questo collegiale servirà per definire la rosa in vista del prestigioso torneo che scatterà il 1° febbraio contro la Scozia. RADUNO Italia Rugby femminile: LE azzurre convocate Ilaria ...