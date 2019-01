Uomo urina davanti all' Asl e si becca 3mila euro di multa

Incredibile gesto in fabbrica Kellogg’s : Uomo urina sul nastro trasportatore - ecco il VIDEO shock : Un uomo potrebbe essere condannato a 3 anni di carcere per avere urinato sul nastro trasportatore in una fabbrica Kellogg’s a Memphis. I media statunitensi riportano che Gregory Stanton, 49enne del Tennessee, si è dichiarato colpevole del reato di alterazione di prodotti destinati al consumo. E’ stato incriminato da un grand jury a settembre. Stanton ha lavorato nell’impianto nel 2014 ha pubblicato online un VIDEO nel 2016 in ...