Tunisino morto durante controllo | Anm | ' Inopportune parole Salvini'

Tunisino morto durante fermo Empoli - magistrati contro Matteo Salvini : “Parole inopportune” : la Giunta dell'Anm ha criticato il ministro Matteo Salvini: "Le dichiarazioni del ministro degli Interni rese a seguito del decesso di un cittadino Tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti".Continua a leggere

Tunisino morto a Empoli - Salvini : 'La Polizia doveva rispondere con cappuccio e brioche?' : Un Tunisino di trentuno anni è morto dopo aver avuto un malore nel momento in cui è stato fermato da agenti di Polizia che lo avevano ammanettato a polsi e piedi. Il fatto si è verificato ad Empoli e ha fatto rumore al di là per essere un qualcosa di tragico di per sè, anche per la presa di posizioni delle sorelle di Stefano Cucchi e Giuseppe Uva, che hanno criticato l'operato delle Forze d'Ordine, ritenuto spesso troppo duro, a maggior ragione ...

Tunisino morto durante il fermo - Salvini : 'Gli agenti dovevano offrire cappuccio e brioche?' - Il dolore e la rabbia delle famiglie Uva - ... : "Se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento ditemi voi cosa dovrebbero fare? Rispondere con cappuccio e brioche? ". Così Matteo Salvini torna sul caso del Tunisino morto ...

Tunisino morto durante fermo polizia/ Ultime notizie - Salvini : 'Agenti dovevano offrire cappuccio e brioches?' : Tunisino morto dopo fermo della polizia/ Ultime notizie, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, polemica: "Sappiamo tutti come andrà a finire"

Tunisino morto dopo un controllo di polizia - Ilaria Cucchi : "Sappiamo già come andrà a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnklronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la morte del 32enne Tunisino avvenuta a Empoli (Firenze), nel tardo pomeriggio di ieri, durante un fermo di polizia.In merito alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che ...

Tunisino morto - Anselmo : “Per lo Stato i morti sono danni collaterali tollerabili”. Gabrielli : “Farneticazioni da tribuno” : “Per lo Stato i morti sono danni collaterali tollerabili”. “Farneticazioni del tribuno di turno”. La morte di Arafet Arfaoui, il 32enne Tunisino colto da un malore e deceduto dopo essere Stato ammanettato in seguito a un controllo della polizia nel centro di Empoli, è al centro di uno scambio di accuse tra l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, e il capo della polizia Franco Gabrielli, secondo cui ...

Salvini - dal ‘Tunisino’ morto a Empoli al baciamano di Afragola. Ci siamo dimenticati cos’è la dignità : A Empoli un uomo muore durante un controllo di polizia. Gli agenti lo avevano ammanettato e bloccato con un cordino introno alle caviglie. Secondo quanto si è potuto apprendere finora l’uomo era in stato di alterazione ed era andato in escandescenza quando i titolari di un negozio avevano rifiutato di cambiargli una banconota che temevano fosse falsa. Ad ammazzare l’uomo sarebbe stato un malore. Dunque – sempre dando per vera la versione ...

Tunisino morto : procura Firenze apre fascicolo per omicidio colposo : La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per omicidio colposo per la morte del Tunisino avvenuta a Empoli durante un fermo di polizia. Il pm Chrsitine Von Borries ha ascoltato come ...