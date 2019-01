Tridico | «Reddito | subito il bonus alle imprese  che assumono»

Pasquale Tridico - papà del reddito di cittadinanza : "Vi spiego perché combatterà i 'divanisti" : I primi assegni, salvo intoppi, dovrebbero arrivare ad aprile, giusto in tempo per le elezioni europee. Ma tra paletti sull'Isee, doti fiscali da portare a chi assume, condizioni sulle offerte di lavoro e molto altro, quello della del reddito di cittadinanza è una selva a tratti ancora oscura. A illuminarla, almeno in parte, è Pasquale Tridico, il papà della misura tanto cara ai Cinque Stelle, in un'intervista al quotidiano ...