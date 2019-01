Trento-Civitanova oggi | SuperLega volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Volley - Superlega 2019. 18ma giornata : Civitanova prova a fermare la folle corsa di Trento - Perugia non può sbagliare a Siena : Si completa nel week end il programma della diciottesima giornata della Superlega che si è aperta con la vittoria al tie break di Milano sul campo di Castellana Grotte nell’anticipo di mercoledì sera. I fari sono puntati su Trento dove va in scena la riedizione della finale che ha assegnato il titolo di Campione del Mondo per Club, vinto dalla squadra allenata da Angelo Lorenzetti. Di fronte la capolista a sorpresa del torneo, che si sta ...

Volley - 17a giornata SuperLega 2019 : Perugia-Civitanova anticipo stellare! Modena in agguato - Trento per allungare in vetta : Andrà in scena tra domani, sabato 12, e dopodomani, domenica 13 gennaio, la diciassettesima giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Il piatto forte del quarto turno del girone di ritorno sarà l’anticipo tra Perugia e Civitanova, sfida decisiva che potrà incidere in maniera determinante sulla classifica. Tra le altre partite in programma, occhi puntati anche sull’intrigante scontro tra ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA (6 gennaio) : Civitanova e Modena per restare in scia a Trento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle partite valide per la 16^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma quattro incontri dopo il big match giocato ieri con la vittoria di Trento su Perugia: i dolomitici sono balzati in testa alla classifica e ora vantano due punti di vantaggio sui Block Devils, oggi si attendono le risposte di Civitanova e Modena che vogliono rimanere in scia alle due ...

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Trento-Perugia vale il primo posto! Civitanova e Modena per restare in scia : Trento-Perugia è il big match della 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sabato 5 gennaio (ore 18.00) si affronteranno la prima e la seconda della classifica, separate da appena un punto: i dolomitici vanno a caccia dell’incredibile sorpasso, i Campioni d’Italia sperano di allungare in vetta alla generale. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso e sentito, i Block Devils dovevano ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - prosegue la lotta Perugia-Trento. Civitanova in scia - Modena per rialzarsi : La SuperLega non conosce soste e, dopo aver giocato a Santo Stefano, torna in campo nel weekend del 29-30 dicembre per la 15^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel vivo del girone di ritorno e sono tanti i temi caldi all’ordine del giorno, il turno si preannuncia scoppiettante e avvincente con possibili colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte. Trento aprirà le danze nell’anticipo di sabato ...

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Perugia continua la corsa. Trento e Civitanova rispondono - Modena suda a Sora : Santo Stefano davvero pirotecnico con la 14^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: il primo turno del girone di ritorno regala grandi emozioni e non mancano i colpi di scena nel mercoledì di festa che ha come sempre richiamato grande pubblico nei vari palazzetti. Prosegue la cavalcata di Perugia in testa alla classifica, i Block Devils dominano in lungo e in largo sul campo di Latina, imponendosi con un ...

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’inverno con un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata d’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la seconda della ...

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’Inverno conquistando un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata dell’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la ...

Vittorie interne per Civitanova e Trento : I marchigiani, con Camperi in panchina al posto del dimissionario Medei, hanno superato la Top Volley Latina per 3-0, 25-23, 25-17, 25-18,, mentre gli altoatesini, campioni del mondo per club, hanno ...

Volley - Superlega 2019 : Civitanova e Trento a valanga nei recuperi della decima giornata : Questa sera sono andati in scena due recuperi della decima giornata di Superlega 2018-2019 di Volley: ad inizio dicembre Civitanova e Trento erano infatti impegnate nel Mondiale per club, dove disputarono una finalissima tutta italiana in cui ebbero la meglio i trentini. C’è fibrillazione a Civitanova dopo il caos degli ultimi giorni e le dimissioni del tecnico Giampaolo Medei, nei confronti del quale la fiducia da parte della società era ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - Perugia e Civitanova crollano in trasferta! Trento vince e sogna - classifica accorciata : Succede l’incredibile nell’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile: Perugia e Civitanova crollano infatti in trasferta in maniera inattesa e incappano in due stop pesantissimi. La capolista scivola a Padova, la Lube non riesce a giocare contro Milano e così sorridono Modena che ieri si è imposta al tie-break contro Siena e Trento che ha invece espugnato Ravenna. I Block Devils ...

Volley - Italia caput Mundi : Trento Campione del Mondo - Civitanova si scioglie in fondo. Il Mondiale per Club torna a casa : L’Italia si è ripresa il Pianeta, Trento si è laureata Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia sconfiggendo Civitanova nel derby di finale che ha esaltato la nostra pallavolo in Polonia. Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile è stato letteralmente un trionfo per le nostre squadre che hanno sbarazzato l’intera concorrenza (Zenit Kazan e Sada Cruzeiro in testa) presentandosi da imbattute all’atto conclusivo ...

Volley - Trento è campione del Mondo per club : Civitanova sconfitta e furiosa : Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatecx si sono giocate la finale della coppa del Mondo per club, Trento l’ha spuntata in 4 set Cucine Lube Civitanova – Trentino Diatecx 1-3 (20-25 25-22 20-25 18-25). Trento è campione del Mondo per la quinta volta della sua storia. Nella finale tutta italiana del Mondiale per club di Czestochowa, la Diatecx si è imposta per 3-1, portandosi ancora una volta sul tetto del Mondo. Kovacevic e Russell ...