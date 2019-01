Trend fashion | 5 tendenze dagli abiti vintage alle fibre con plastiche riciclate

Beanie Trend : ecco il modo più fashion per tenere la testa al caldo : Se dico berretto di lana cosa vi viene in mente? Di certo i cappellini della nonna, quelli che guai anche solo ad avvicinarsi… e invece no! Il nuovo street style trend prevede proprio l’uso del berretto, che però, per le fashion victim, si chiama Beanie. Allora, pronte a farvi contagiare dalla Beanie mania? Kaia Gerber, figlia di Cindy Crowford, fuori dalla sfilata di Alberta Ferretti con addosso il suo berrettino Supreme Beanie ...