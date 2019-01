Trasferire dati da iPhone ad Android o da telefono a telefono

Come Trasferire dati da Chrome a Firefox : Se avete deciso di sostituire il vostro browser Google Chrome con Mozilla Firefox , ma avete paura di perdere tutti i dati presenti sul vecchio browser, potete stare tranquilli; infatti è possibile trasferire sul nuovo browser i leggi di più...

Come Trasferire dati da Chrome a Firefox : Hai provato il browser Mozilla Firefox e ti ha convinto al punto da voler sostituire Google Chrome? Se pensi che spostare tutti i dati da Chrome a Firefox sia un’impresa titanica, devi ricrederti: spostare segnalibri, cronologia e quant’altro tra i due browser è decisamente una passeggiata! In questo tutorial ti mostrerò tutti i passaggi da […] Come trasferire dati da Chrome a Firefox