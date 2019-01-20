Traffico Roma del 20-01-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 20-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 09.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… TAFFICO REGOLARE. BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI SI CORRE OGGI SOTTO LA ...
Traffico Roma del 20-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 8.20 2C DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI SI CORRE OGGI LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA ...
Traffico Roma del 20-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 07.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… TORNA NELLA CAPITALE LA MANIFESTAZIONE PODISTICA LA CORSA DI MIGUEL GIUNTA ALLA VENTESIMA EDIZIONE. DALLE 9.30 ATLET E APPASSIONATI CORRERANNO SU DUE PERCORSI, COMPETITIVO E NON COMPETITIVO; PER IL PERCOROS DI 10 KM – CON PARTENZA DA PIAZZALE DELLA FARNESINA – E DI 4 KM CON PARTENZA DA ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. IL Traffico È TORNATO REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO DOPO IL DEFLUSSO DEI TIFOSI DELLA Roma E DEL TORINO. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE FLAMINIO RIAPERTA VIALE PIETRO DE COUBERTIN ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA NEL QUARTIERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE IN VIALE PIETRO DE COUBERTIN. CHIUSURE TEMPORANEE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA MUNICIPALE. SI RALLENTA PER UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA ALTEZZA PASSEGGIATA DI RIPETTA VERSO IL MURO TORTO. CONTINUA ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI DELLA CAPITALE. È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 16:15 È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO E STRADE VICINE. RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL SERVIZIO è STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 16:15 È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO E STRADE VICINE. RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL SERVIZIO è STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA IN ZONA LAURENTINA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE CON IL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO SI VIAGGIA CON UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI PORTA MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE DI ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INCOLONNATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. C’E’ MOLTO Traffico ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA . SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INCOLONNATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. C’E’ MOLTO Traffico ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA . SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA RAIMONDO SCINTU SIAMO IN ZONA CINECITTA’ SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA ANGELO EMO NEI PRESSI DI VIA MARCANTONIO ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA SCARSA. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO ...
Traffico Roma del 19-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA SCARSA. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO ...
Traffico Roma del 20-01-2019 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 10.20 2C DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 20-01-2019 ore 10:30 (Di domenica 20 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 10.20 2C DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… UN INCIDENTE È SEGNALATO AL FLAMINIO SU VIA CESARE FRACASSINI ALL’ALTEZZA DI VIA TIEPOLO , POSSIBILI RALLENTAMENTI VERSO LLUNGOTEVERE TAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CITTÀ. BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI, PER I SOLI VEICOLI PIÙ INQUINANTI, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DALLE 7:30 ALLE 20:30 NON POSSONO CIRCOLARE BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1 CON MOTORE A 2 E 4 TEMPI SI CORRE OGGI SOTTO LA PIOGGIA LA 20A EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL DUE PERCORSI PER ATLETI ED APPASSIONAT, 10KM IL PERCORSO COMPETITIVO CON PARTENZA DA PIAZZALE DELLA FARNESINA; 4 KM PER IL TRAGUARDO DEL NON COMPETITIVO CON PARTENZA DA PONTE DELLA MUSICA. IN ENTRAMBI I CASI L’ARRIVO È PROGRAMMATO ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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