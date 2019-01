Traffico Roma del 20-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. IL Traffico È TORNATO REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO DOPO IL DEFLUSSO DEI TIFOSI DELLA Roma E DEL TORINO. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE FLAMINIO RIAPERTA VIALE PIETRO DE COUBERTIN ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA NEL QUARTIERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE IN VIALE PIETRO DE COUBERTIN. CHIUSURE TEMPORANEE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA MUNICIPALE. SI RALLENTA PER UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA ALTEZZA PASSEGGIATA DI RIPETTA VERSO IL MURO TORTO. CONTINUA ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI DELLA CAPITALE. È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 16:15 È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO E STRADE VICINE. RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL SERVIZIO è STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 16:15 È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO E STRADE VICINE. RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL SERVIZIO è STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA IN ZONA LAURENTINA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE CON IL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO SI VIAGGIA CON UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI PORTA MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE DI ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INCOLONNATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. C’E’ MOLTO Traffico ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA . SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INCOLONNATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. C’E’ MOLTO Traffico ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA . SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA RAIMONDO SCINTU SIAMO IN ZONA CINECITTA’ SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’.. PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA ANGELO EMO NEI PRESSI DI VIA MARCANTONIO ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA SCARSA. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA SCARSA. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 08:50 CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO RELIGIOSO PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO CHE TERMINERA’ NEL ...

Traffico Roma del 19-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO ...