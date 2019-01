Tisitsipas può diventare il nuovo Federer? : Federer-Tsitsipas come Sampras-Federer di Wimbledon 2001? Gli ottavi degli Australian Open 2019 riecheggiano per tanti aspetti lo storico cambio della guardia proprio agli ottavi di quei Championships fra l'anziano dominatore e il giovane rampante. Allora, “Pete the pistol” aveva 29 anni, aveva firmato addirittura le ultime quattro edizioni del torneo più famoso dello sport, e ne aveva conquistate sette in otto anni. Oggi, “Il Magnifico”, a 37 ...