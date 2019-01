Tiro con l’arco | Indoor World Series Nimes 2019 | Aiko Rolando trionfa nell’arco olimpico

Tiro con l’arco - Indoor World Series Nimes 2019 : Marcella Tonioli in finale per il bronzo nel compound - molto bene Aiko Rolando nel ricurvo juniores : La quarta tappa delle Indoor World Series 2018-2019 è entrata oggi nel vivo a Nimes (Francia) con la chiusura delle qualificazioni e lo svolgimento dei tabelloni ad eliminazione diretta di tutte le categorie fino alle semifinali. Domani sono in programma tutte le finali, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista con tre atlete capaci di strappare il pass per l’ultima giornata di gare francesi. Partiamo dalle ...

Miur - Maeci e Fondazione Crui : messi a concorso 345 Tirocini presso Ambasciate e Consolati : Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e le Università Italiane, insieme al supporto fornito dalla Fondazione Crui, hanno elaborato un programma di tirocini curriculari da svolgere presso le sedi estere del Maeci. Questi tirocini hanno l'obiettivo di mostrare e far comprendere al meglio ai candidati selezionati quali sono e come si svolgono ...

USA in Siria : dopo l'attacco a Manbij - confermato il riTiro delle forze armate : Risale a ieri la notizia dell'attacco kamikaze realizzatosi in un ristorante di Manbij, una città che si trova nel nord della Siria. 16 i morti, di cui 4 sono militari della coalizione anti-Isis a guida Usa. dopo questo evento, che è solo il più recente di una lunga serie, le maggiori autorità del governo degli USA hanno detto la loro, confermando il ritiro delle truppe. Gli USA lasciano la Siria Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, era ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Nimes 2019 : Sergio Pagni e Marcella Tonioli guidano la selezione azzurra per sognare le Finali di Las Vegas : Ritorna lo spettacolo delle Indoor World Series 2018-2019 di Tiro con l’arco, che da venerdì 18 a domenica 20 gennaio fanno tappa a Nimes, in Francia, per il penultimo appuntamento prima delle Finali di Las Vegas. Sono già andate in archivio le prime tre tappe della Coppa del Mondo Indoor di arco, tra cui la bellissima kermesse organizzata a Roma dal 14 al 16 dicembre, ma a Nimes si disputerà il primo torneo “1000” del ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Nimes 2019 : Sergio Pagni e Marcella Tonioli guidano la selezione azzurra per sognare le Finali di Las Vegas : Ritorna lo spettacolo delle Indoor World Series 2018-2019 di Tiro con l’arco, che da venerdì 18 a domenica 20 gennaio fanno tappa a Nimes, in Francia, per il penultimo appuntamento prima delle Finali di Las Vegas. Sono già andate in archivio le prime tre tappe della Coppa del Mondo Indoor di arco, tra cui la bellissima kermesse organizzata a Roma dal 14 al 16 dicembre, ma a Nimes si disputerà il primo torneo “1000” del ...

Siria : Pence conferma riTiro degli Usa : ANSA, - WASHINGTON, 17 GEN - Il vice presidente americano Mike Pence ha dichiarato che lui e Donald Trump condannano l'attacco suicida in Siria che ha ucciso almeno 19 persone, compresi soldati ...

Grushko : il riTiro della Russia dal Consiglio d'Europa potrebbe essere inevitabile - : Il ritiro della Russia dal Consiglio d'Europa potrebbe essere inevitabile, e sarà un duro colpo per l'organizzazione. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko in una ...

RiTiro Murray – Kyrgios pensa positivo : “Andy è tornato e sta giocando - i risultati contano ma penso che…” : Dopo aver appreso la notizia del possibile Ritiro di Andy Murray, Nick Kyrgios ha deciso comunque di pensare positivo, sperando che il suo grande amico cambi idea Nei giorni scorsi, tramite una conferenza stampa organizzata all’improvviso, Andy Murray ha annunciato il suo probabile Ritiro dal tennis, con scadenza entro Wimbledon. Il tennista scozzese ha spiegato che, a causa dei continui e inrisolti problemi all’anca che durano ...

La sudTirolese SVP rafforza la collaborazione con i popolari della Baviera e dell'Austria : 'Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione politica esistente con la Csu in vista delle elezioni europee del 26 maggio'. Lo ha detto il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, che ha incontrato il segretario generale della Csu, Markus ...

Siria - Turchia : offensiva contro i curdi 'con o senza riTiro Usa' : ... sarebbe come invitare la volpe a proteggere il pollaio', ha detto a Cnbc Nick Heras, espertodi Medio Oriente al Centro New American Security, questa decisione, ha detto, sarebbe 'una politica che ...

Il "tour delle scuse" di Pompeo non conquista gli alleati né arresta il riTiro Usa dalla Siria : La carta della disperazione Mike Pompeo la mette sul tavolo al Cairo, ma quella calata appare una carta, o meglio un'arma, spuntata, perché nel suo lungo tour arabo, 9 Paesi visitati, il segretario di Stato Usa ha dovuto fare i conti con l'irritazione dei suoi interlocutori sunniti per la decisione voluta da Trump di ordinare il ritiro, iniziato ufficialmente oggi, dei 2000 soldati americani di stanza in Siria. Che la sua missione non ...

Tennis - Andy Murray annuncia in lacrime il suo riTiro : “Non posso continuare così” : “Non posso continuare così”. In una conferenza stampa shock a Melbourne, l’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì – torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale – ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e ...

Murray annuncia il suo riTiro in lacrime : 'Non posso continuare' : Andy Murray si arrende. Lo scozzese, già numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il ritiro a fine stagione. "Spero di arrivare fino a Wimbledon", ha annunciato il campione alla vigilia degli ...

Murray annuncia il riTiro - il post di Kyrgios è commovente : “sei un fratello maggiore - continua a combattere!” [GALLERY] : Andy Murray annuncia a sorpresa il proprio ritiro dal tennis. Fra i tanti messaggi di solidarietà spicca quello di Nick Kyrgios, inaspetato e commovente Giorno triste per gli appassionati di tennis: tramite una conferenza stampa shock nella notte italiana, Andy Murray ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato. Fermo praticamente da un anno, salvo qualche sporadica apparizione nella quale non è riuscito ad esprimersi come avrebbe ...