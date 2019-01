Terza puntata de La Porta Rossa in replica su Rai2 con la doppia vita di Cagliostro

Spoiler La dottoressa Giò - Terza puntata del 27 gennaio : la Basile si mette nei guai : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction La dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso. Ormai stiamo per avvicinarci verso il giro di boa di questa nuova edizione della serie, tornata in onda a distanza di molti anni dall'ultima stagione. Gli ascolti, però, hanno un po' deluso le aspettative, anche se la D'Urso si è detta molto soddisfatta del risultato che sono riusciti a confezionare nella difficile serata della ...

La Porta Rossa Terza puntata : trama e anticipazioni 20 gennaio 2019 : LA Porta Rossa terza puntata. Torna su Rai 2 la fiction con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale con la replica della prima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 20 gennaio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA La Porta Rossa terza puntata: trama e anticipazioni 20 gennaio 2019 La Porta Rossa terza puntata – episodio 5. Vanessa va nella clinica in cui ...

Dottoressa Giò 3 : trama e anticipazioni Terza puntata 27 gennaio 2019 : Dottoressa Giò 3: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 Questa sera, 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò, interpretata da Barbara D’Urso. La prima puntata non ha raggiunto l’audience desiderata e pronosticata, rivelando un calo di ascolti nella seconda metà. La terza puntata sarà trasmessa il 27 gennaio e continueremo dunque a seguire le avventure ospedaliere della ginecologa Giorgia ...

Che Dio ci aiuti 5 : trama e anticipazioni Terza puntata 24 gennaio : Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni terza puntata 24 gennaio Cast e trama Che Dio ci aiuti terza puntata Giovedì 24 gennaio 2019 andrà in onda alle 21.25 su Rai 1 la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5. Protagonista è Elena Sofia Ricci nei panni di una suora fuori dagli schemi e con un cuore grande. Inoltre quest’anno sono tornati anche vecchie conoscenze come Francesca Chillemi,Valeria Fabrizi e Cristiano Caccamo. New entry ...

Junior Bake Off 2019 - Terza puntata : la semifinale : Junior Bake Off Italia 4 celebra questa sera, venerdì 18 gennaio 2019 alle 21.10 la sua semifinale, in onda come sempre su Real Time (DTT, 31) e in live streaming su DPlay. Terzo e penultimo appuntamento, quindi, per lo spin-off prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia e condotto da Katia Follesa, che si prepara anche a ritrovare il solo Damiano Carrara nella nuova stagione di Cake Star, dal 1° febbraio sempre su Real ...

Che Dio ci Aiuti 5 - Terza puntata : La Verità di Maria! : Che Dio ci Aiuti 5, trama Terza Puntata: Suor Angela scopre la Verità su Maria mentre Suor Costanza quella sulle gemelline Daniela e Silvia. Nico ambiguo nella sua relazione con la nipote di Suor Costanza. Azzurra spiazza tutti con una sua decisione. Proiettiamoci subito sulla Terza Puntata di “Che Dio ci Aiuti 5” che andrà in onda sempre su Rai1. Suor Angela e Suor Costanza raccolgono i frutti delle loro ricerche rispettivamente su Maria e ...

La porta rossa - in replica la Terza puntata domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : Terzo appuntamento domenica 20 gennaio alle 21.20 su Rai2 con le repliche della prima stagione de La porta rossa, serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di cui a breve uscirà l’attesa seconda tornata di episodi. Il serial racconta l’insolito percorso investigativo del commissario Leonardo Cagliostro per scoprire il proprio assassino. Colpito alle spalle durante un’operazione anticrimine, infatti, Cagliostro è presente a ...

Che Dio ci aiuti 5 : anticipazioni Terza puntata del 24 gennaio 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti Terza puntata del 24 gennaio : il convento messo in vendita : Si rinnova l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua quinta stagione di messa in onda. Le Anticipazioni rivelano che la prossima settimana verrà trasmessa la terza delle dieci puntate previste di questa serie che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto in prime time. Possiamo svelarvi che, giovedì 24 gennaio, saranno trasmessi i due episodi dal titolo: 'Basta un click' e 'Tu chiamale se vuoi ...

Che Dio ci aiuti 5 : trama e anticipazioni Terza puntata 24 gennaio : Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni terza puntata 24 gennaio Cast e trama Che Dio ci aiuti terza puntata Giovedì 24 gennaio 2019 andrà in onda alle 21.25 su Rai 1 la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5. Protagonista è Elena Sofia Ricci nei panni di una suora fuori dagli schemi e con un cuore grande. Inoltre quest’anno sono tornati anche vecchie conoscenze come Francesca Chillemi,Valeria Fabrizi e Cristiano Caccamo. New entry ...

Che Dio ci aiuti 5 : anticipazioni Terza puntata del 24 gennaio 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez entra alla seconda o Terza puntata? : Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5 in partenza giovedì 24 gennaio 2019 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi: Andrea Iannone manda l'ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 18 gennaio: il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la ...

Nella Terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 - Suor Angela scopre che Teodora è in America : La fiction targata Lux Video con protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha superato le aspettative; la quinta stagione ha tenuto incollati al piccolo schermo 6,1 milioni di telespettatori con uno share quasi pari al 27%. Che Dio ci aiuti 5 si conferma, con grandissimo successo, una fiction leader dei corridoi di Viale Mazzini. Quando andrà in onda la terza puntata La terza puntata della quinta stagione andrà in onda giovedì 24 gennaio 2019 ...

Che Dio ci aiuti 5 - trama Terza puntata : una decisione pericolosa : Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, terza puntata: una grave minaccia Boom di ascolti per la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 seguita da oltre sei milioni di telespettatori. La fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi non ha deluso le attese nonostante assenze pesanti come quelle di Diana Del Bufalo e, soprattutto, di Lino Guanciale. Cosa accadrà nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda giovedì 24 gennaio? ...