Tennis Australian Open | Tiafoe sorprende Dimitrov | nei quarti sfida Nadal

Tennis - Australian Open : Barty elimina Sharapova - out la Kerber : MELBOURNE - Danielle Collins non aveva mai vinto un match in uno Slam fino all'inizio di quest'anno. All'Australian Open 2019 ne ha vinti quattro di fila, ha smantellato Angelique Kerber 6-0 6-2 in ...

Australian Open – Barty elimina Maria Sharapova in rimonta : la Tennista russa ko agli ottavi di finale : La giovane Barty elimina Maria Sharapova agli ottavi di finale degli Australian Open Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Maria Sharapova agli Australian Open 2019. La tennista russa, dopo un ottimo percorso, si è arresa ad Ashleigh Barty che è riuscita ad eliminare la sua avversaria in rimonta. La 22enne Australiana, dopo aver ceduto a Maria Sharapova al primo set, ha reagito in quelli successivi in maniera eccezionale ...

Tennis - Australian Open : Giorgi lotta ma cede alla Pliskova : MELBOURNE - Ci prova, Camila Giorgi, che se la gioca alla pari con Karolina Pliskova. Ma la ceca serve con più continuità e gioca meglio i punti importanti e chiude 6-4 3-6 6-2. La ceca, che superò ...

Tennis - Australian Open : azzurri fuori. Dopo Fognini - Giorgi out con la Pliskova : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono tutti eliminati gli azzurri agli Australian Open. Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno dalla ceca Karolina Pliskova in tre set, 6-4 3-6 6-2. ...

"Federer chi?". Il Tennista scorda il pass - fermato agli Australian Open (che ha vinto 6 volte) : "Roger Federer chi?" Questo dovrebbe aver pensato l'addetto alla sicurezza che non ha lasciato entrare nella sala dei giocatori all'Australian Open il pluricampione, numero 3 del ranking mondiale, nonchè otto volte vincitore proprio degli Open Australiani. La colpa di Federer è stata quella di non avere un pass che dimostrasse chi fosse.Aveva forse dato per scontato di essere abbastanza famoso da non aver bisogno del tesserino. ...

Tennis - Australian Open : Djokovic e Zverev agli ottavi - Halep batte Venus e trova Serena : Il tedesco batte senza sofferenza Alex Bolt, numero 155 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. La partita si incanala subito in direzione di Zverev, che ruba il servizio alla wild-card ...

Tennis - Australian Open : Djokovic stoppa Shapovalov - fuori Fognini : Djokovic RESTA N.1 - Novak Djokovic si assicura di rimanere numero 1 del mondo anche dopo l'Australian Open 2019 grazie al 6-3 6-4 4-6 6-0 su Denis Shapovalov . "Denis la minaccia" è risultato fedele ...

Tennis - Australian Open : Fognini out - avanti Djokovic. Halep-S.Williams agli ottavi : ... numero 9, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44, 7-6, 8-6,, 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco e Milos Raonic, numero 17 del mondo, che ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6, 8-6, il francese ...

Tennis - Australian Open : Serena Williams domina - Osaka e Svitolina in rimonta : MELBOURNE - Serena Williams non fa sconti e lascia in lacrime la giovane Dayana Yastremska . Serena, che insegue il 24° titolo Slam e il record all-time di Margaret Court, ha dominato la teenager ...

Tennis - Australian Open : Djokovic perde un set da Shapovalov ma va agli ottavi : Per Serena negli ottavi ci sarà comunque un big match; o contro la numero 1 del mondo Simona Halep o contro la sorella Venus. Sempre nel femminile ottima prova di carattere e determinazione per Naomi ...

Tennis - Australian Open : Fognini fuori in 4 set da Carreno Busta. Resta la Giorgi : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Finisce contro Pablo Carreno Busta l'avventura di Fabio Fognini all'Open d'Australia. Il ligure è stato eliminato in due ore e mezzo dallo spagnolo che ha chiuso ...

Tennis - Australian Open : Nadal - lezione a De Minaur - Sarapova avanti : Lo spagnolo numero 2 del mondo ha superato il terzo Australiano di fila, regolando 6-1 6-2 6-4, in due ore e 22 minuti, il Next Gen di casa Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 27esima testa di ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano fuori al terzo turno. Federer agli ottavi - Sharapova elimina Wozniacki : La russa, testa di serie numero 30, ha eliminato al terzo turno la danese Caroline Wozniacki, numero 3 del mondo e campionessa uscente: 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e 24 minuti di gioco il punteggio in ...