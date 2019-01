Talent scout calcio – Jung-min Kim

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 gennaio 2019)-Min Kim, sud coreano classe 1999, è uno dei più beii sfornati dal pianetaasiatico.Longilineo e destro naturale, il giovane coreano, si mette in luce nella selezione giovanile del Gwangju FC e con la nazionale under 17 del suo paese.Dopo due stagioni con la selezione sud coreana, il Liefering, squadra militante nella seconda divisione del campionato austriaco, decide di scommettere sul ragazzo.-Min non perde tempo e gli sono sufficienti due partite di campionato per convincere tifosi e allenatore. Un assist alla prima partita, un gol alla seconda.Il Liefering ha vinto la scommessa e per le mani ha un giovaneo.-Min Kim è un centrocampista centrale. Un cervello in mezzo al campo. Elegante, tecnico e dotato di un’ottima visione di gioco. Predilige partire da dietro centrocampo e impostare le azioni di gioco della sua squadra dettandone ...